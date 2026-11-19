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善玉、醜い男、悪玉。この白黒の西部劇で誰がどの役かは、皆さんに決めていただきたい。最後に待つお宝は、2027-28シーズンのユヴェントスの監督の座だ。今季はまだ続いているが、クラブの構想もファンの夢も、すでに未来へ向いている。2020年以降、シーズンごとに繰り返されてきた光景が、またも現れた。

三つどもえの決闘

一方では、ルチアーノ・スパレッティがユヴェントスを率い続けている。リーグ戦では不振のスタートを切ったものの、ヨーロッパリーグではより良い結果を残し、2028年までの契約もある。また、移籍市場を巡る噂では、CEOのジョヴァンニ・カルネヴァーリがユヴェントスの将来の監督としてシモーネ・インザーギを最も高く評価しているという。そんな三つどもえの舞台に、かつての指揮官アントニオ・コンテが飛び込んできた。インタビューで強烈な一言を放ったのだ。インタビューに応じたCronache di Spogliatoioで、こう切り出した。「私とユーヴェの間には、遅かれ早かれ閉じなければならない輪がある」

今季はまだ7カ月も残っているのに、ひとつの監督の座を巡って3人の名前が挙がっている。それぞれ特徴も、長所と短所も異なる。スパレッティ、インザーギ、コンテの3人について、賛成材料と懸念材料を見ていこう。

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スパレッティの長所と短所

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ルチアーノ・スパレッティの強みは経験、そして何より、すでに1年間ユヴェントスと現在の選手たちと仕事をしていることだ。今季の結果にかかわらず続投させれば、近年のユーヴェに欠けていた指導体制の継続性と安定をもたらせる。2019年以降の監督は、サッリ、ピルロ、アッレグリ、モッタ、トゥドル、スパレッティと6人に上る。一方、スパレッティ体制の懸念材料は、戦術面の考え方と発信にやや混乱が見られることだ。ユーヴェでのスパレッティは、鋭い洞察力で勝利を収めたナポリ時代より、苦い経験に終わったイタリア代表時代の姿に近い。

インザーギの長所と短所

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シモーネ・インザーギについては、主に2つの強みがある。第一に、アッレグリのようにクラブの方針を尊重する監督であることだ。移籍市場を巡って騒ぎを起こさず、与えられた選手層でやりくりする。内々では強く要求することがあっても、公の場では決してしない。第二の強みは、時代に即した現代的な監督であり、イタリアのリーグ戦にも欧州のサッカーにも適応できると証明していることだ。一方で、シーズンの重要な局面を精神面で乗り切る手腕には疑問が残る。インテルでは、ラドゥの例に見られる選手のミスもあったとはいえ、手の届くところにあったセリエA優勝を2度逃した。また、愛用する3-5-2に結びついた戦術面での多少の硬直性も懸念材料だ。

コンテの長所と短所

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そしてアントニオ・コンテだ。サレント出身の指揮官にとって不利な点は、高額な報酬を要求すること（少なくとも800万。スパレッティは500万を受け取り、インザーギには600万が必要となる）と、移籍市場で発言権を持ちたがることだ。コンテの要求を前に、クラブは考えざるを得ない。ほかにも考慮すべき点がある。ありきたりな見方かもしれないが、サッカー界では今や事実として受け止められている。すなわち、コンテとのプロジェクトは長くても2年、コンテの対外的な発信は扱いが難しくなり得る、そしてコンテの下では選手たちが持てる力をすべて出さなければならず、限界を迎える恐れもある、ということだ。

その一方で、好材料もある。こちらもサッカー界では、今や揺るぎない事実と見なされている。コンテなら2年以内にセリエAで優勝する。悪くても2位にはなる。長年、上位からはるかに遠ざかっているユーヴェには魅力的な話だ。また、コンテは、その後に別の監督が勝ち続けるための土台を築く。ユーヴェでのアッレグリ、インテルでのインザーギがその例だ。

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最後に、おそらく最も重要なのが「ユヴェントスらしさ」、すなわちアイデンティティーだ。多くのユヴェントスファンは、コンテに3度裏切られたと感じてきた。2014年に辞任した時、インテルを選んだ時、そしてナポリを選んだ時だ。だが、Cronacheでの発言はすでに和解へ向かっている。そして、記者会見を開き、いくつか勝利を挙げるだけで、物事はあるべき姿に戻るはずだ。かつての主将であり指揮官でもあるコンテが、再びユヴェントスを率いる姿である。

決断

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いずれにせよ、ユヴェントスを構成する各方面が全会一致で決断することが望ましい。コンテの復帰を誰よりも先に望むべきなのは、ジョン・エルカンであることは間違いない。スパレッティとの契約更新を最も強く推し進めた人物だ。今のところユーヴェのオーナー側はアントニオの復帰を考えようとしたことがなく、2014年の裏切りも許していない。したがって、第一歩は許すことだ。次に、コンテの起用（あるいはスパレッティの続投、インザーギの起用）をすべての幹部が確信していなければならない。カルネヴァーリ、マッサーラ、オットリーニ、キエッリーニの全員だ。ユヴェントスにとって最悪なのは、全員が納得しないまま2027-28シーズンの監督を決めることである。