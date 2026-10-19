サウジアラビアのアル・イテハドの前監督を務めたポルトガル人のセルジオ・コンセイソンが、王国での経験をめぐる物議を醸した自身の発言について釈明し、サウジアラビア人選手を侮辱したり、その能力を疑問視したりする意図はなかったと否定した。文化の違いやチーム内の規律について伝えられた彼の言葉が、批判の波を呼んでいた。

コンセイソンはアル・イテハドの指揮官として約8か月を過ごし、サウジ・ロシュン・リーグの順位表で5位でシーズンを終え、ACLエリートへの出場権を確保した。

しかし、その道のりは他のタイトルでの失敗も経験した。キング・カップでは準決勝でアル・ホルードに敗れ、ACLエリートでは準々決勝で町田ゼルビアに敗れて大会を去った。

コンセイソンが発言の真意を説明

このポルトガル人監督は、公式「インスタグラム」アカウントのストーリーズ機能を通じて声明を発表し、その中で、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」に関連するポッドキャストに出演した際の発言が不正確に解釈されたと説明した。

コンセイソンは、サウジアラビアでの経験に関する二つの質問に答えたが、自身の発言がサウジアラビアのサッカーに対する批判として紹介されたことに驚いたと述べ、地元選手を見下したり、自分と家族を受け入れてくれた、そして自分が評価と敬意を抱いている王国に対して無礼を示したりする意図はなかったと強調した。

アル・イテハドの前監督は、サウジアラビア人選手を悪く評したことはなく、その質を疑ったこともないと強調し、自身の発言はサウジアラビアとヨーロッパのサッカーのプレースタイルの違いと、13年から14年にわたってヨーロッパのピッチで働いた後に異なる環境に適応することの難しさに焦点を当てたものだと説明した。

さらに、王国での経験は自分にとって重要なものであり、新たな環境の一部の側面に適応する上で直面した困難はあったものの、学び、視野を広げ、アスリートやサッカーへの向き合い方についての理解を深める機会を与えてくれたと付け加えた。

コンセイソンの発言は、ポッドキャスト「La Tripletta」への出演で伝えられたところによると、地元選手と外国人選手の間のコミットメントの水準やプロフェッショナルな文化の違いについて語り、選手が家族上または宗教上の理由で練習を欠席する場合があるケースに言及したことで、物議を醸していた。

また、新たな文化への適応の難しさについても語り、金銭的な側面がサウジ・リーグへの移籍の理由の一つであったことを認め、アル・イテハドの経営陣が結果とソーシャルメディアを通じたファンの反応に依拠していることにも触れた。