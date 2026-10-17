コンセイソン、ロナウドとジェズスの対立問題に言及「これは公平とは思えない！」

サウジアラビアのアル・イテハドで指揮を執っていたポルトガル人指揮官セルジオ・コンセイソン氏が、同国出身のクリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスの間で起きている論争について言及し、両者がポルトガルサッカーにおいて大きな地位を占めていることから、どちらかの側に立つのは難しいと強調した。

アル・イテハドを離れて以降もクラブが決まっていないコンセイソン氏は、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』のポッドキャスト「ラ・トリプレッタ」に出演した際にこの問題について語り、ロナウドはサッカー界のレジェンドであり、一方のジェズスは尊敬を集める存在で指導者としての経験も豊富だと強調した。

51歳のポルトガル人指揮官は次のように述べた。「これは私の国ではデリケートな話題だ。クリスティアーノはレジェンドで、史上最高の5人の選手の一人だ。一方でジェズスは代表監督であり、尊敬される指導者で幅広い経験を持っている。正直に言って、どちらか一方の側に立つのは公平ではないように思える」

コンセイソン、ロナウドよりフィーゴを選ぶ

ポルトガルサッカーについて語る中で、コンセイソン氏は自身とサッカー選手である息子フランシスコ・コンセイソンのどちらが優れたウインガーかという愉快な比較に加わり、笑いながら「セルジオだ!」と答えたうえで、同国出身のルイス・フィーゴが最高であることは変わらないと言い直した。

さらにフィーゴがクリスティアーノ・ロナウドをも上回るのかと問われると、コンセイソン氏は選ぶのは難しいと認めつつ、ウインガーというポジションでプレーする観点からは元ポルトガル代表のスターに軍配を上げた。

同氏は「ああ、それは難しい質問だ。だがウインガーとしてなら、私はフィーゴを選ぶかもしれない。本当に並外れた選手だった」と語った。

コンセイソン、イタリア復帰に前向き

指導者としての今後については、2024-2025シーズンにミランを率いた経験を持つコンセイソン氏は、セリエA復帰の可能性を否定せず、イタリアで新たな挑戦をしたいという意欲を示した。

同氏は「なぜ駄目なのか。ぜひそうしたい。過去にはミラン以外にも他の選択肢があった」と述べた。