コンセイソン「アッレグリもフロント陣も、全員が失墜した。サポーターはミランが毎年ヨーロッパ王者であるべきだと考えている」

元ミラン指揮官のセルジオ・コンセイソンが、DAZN Portugalで自身の今後などについて語った。チャンピオンズリーグの試合後番組に特別ゲストとして出演したポルトガル人指揮官は、この数カ月で複数のオファーを受けていたことを認めている。





「そうだ。この2、3カ月で多くの誘いがあった。例えば、まさに今日、あるアラブのクラブからオファーが届いた。1週間前には、監督を交代させたギリシャのクラブからもあった。いわゆるビッグクラブではないトルコのクラブとも接触があった。どこかはすぐに分かるはずだ」





「次のプロジェクトは、自分がしっかりしたものだと感じられるものでなければならない。そこでしばらく腰を据え、自分に勝つチャンスを与えてくれるものでなければいけない。私にとって負けることは非常に難しいからだ。敗北もプロジェクトの一部ではあるが、そうした良くない時期を通してこそ学べる。今年のアル・イテハドでは……サウジアラビアでの状況を説明するには、別の番組が必要になるだろう。うまくはいかなかった」









「ミランには6カ月いた。その間、物事は……本当にとても良かったとは言わないが、スーペルコッパで優勝し、コッパ・イタリア決勝まで進むことができた。少し前にアモリムが、ミランは20年間で2度しかリーグ優勝していないと言っていたが、その通りだ。6カ月で1つか2つのカップ戦、そのうち1つは私のものだ。そして、監督だけが唯一の問題ではなかったことも証明された。もちろん、私にも責任の一端はあるし、自分の責任から逃げるつもりはない。だが、アッレグリとフロントが……全員倒れたことがそれを示している」









「監督交代が原因だったわけではない。ルベンにはエールを送りたい。この決して簡単ではない新たな道のりで、大きな幸運があることを願っている。特にクラブの環境を考えればなおさらだ。あそこにあるプレッシャーは……人々は毎年ヨーロッパ王者になり、リーグ優勝しなければならないと思っている」



