共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

先週末、ユヴェントスではフランシスコ・コンセイソンが招集メンバーに復帰した。10月18日のラツィオ戦で負った肩の脱臼から回復したためだ。2002年生まれのポルトガル人選手は、ヴェネツィアに4-0で勝利した試合ではベンチにとどまり、ルチアーノ・スパレッティ監督に起用されなかった。今後はチーム内でのポジションを再びつかまなければならない。その一方で、コンセイソンの将来については、早ければ1月の移籍市場での動きも含め、数多くの移籍の噂が流れ始めている。

セリエA第12節の勝利後、スパレッティ監督は手元にいる攻撃陣について明確に語った。「これだけ試合がある以上、もう一人、中央でプレーするアタッカーが必要だ。右にはコンセイソン、ジェグロヴァ、ニコという3人のウイングがいる。左にはアライベゴヴィッチ、ユルディズ、ボガがいる。コロ・ムアニ？ 彼にはアタッカーとしてプレーできると働きかけなければならない。背後のスペースを攻めるため、自分でうまくスペースを見つける必要がある。背後に相手選手がいる状態で中央でボールを受けるのは得意ではない。今はエカトルもいるが、コロ・ムアニには中央のアタッカーとしても力を発揮してもらう必要がある」。

ウイングは豊富な一方、センターフォワードは不足している。解決策を探るうえでは移籍市場も重要になる。新戦力の加入（セルロート？）とともに、コンセイソンを含む選手の退団もあり得る。

さらに、ヴェネツィア戦での4得点を除けば、スパレッティ監督のチームは得点面で苦しんでおり、1月の移籍市場でクラブが動く必要性は高い。取締役会が最近承認した増資はあるものの、ユヴェントスは選手を獲得するために売却も必要になる。そのため、主な売却候補とされるガッティ、カンビアーゾ、ジェグロヴァと並び、コンセイソンも1月にトリノを去る可能性のある選手に含まれるのかが問われている。

広告 広告

ファブリツィオ・ロマーノ氏は数日前、自身のユーチューブチャンネルでコンセイソンの状況を次のように分析した。「コンセイソンが夏にユヴェントスを離れる寸前だったことは一度もない。何より本人の意向がある。彼はユーヴェで満足しており、ユヴェントスに残りたいと思っている。約1年半前にユーヴェが彼を強く評価し、多額の資金を投じて買い取ったことをとても喜んでいる。だからコンセイソンはユヴェントスで非常に満足している」。『TuttoJuve.com』が伝えた。

Related Topics

次の試合 JUV UEFAヨーロッパリーグ 15:00 OMO 視聴する

ロマーノ氏は続けた。「プレミアリーグの話は多かったが、そうした話はどれも具体的でも事実でもなかったと言える。アル・ヒラルへ行く可能性はあった。アル・ヒラルが検討したウイングの候補に彼も入っており、候補は2、3人いた。その後、マルティネッリとサマービルを獲得した。コンセイソンがユーヴェでプレーを続けたいのは確かで、1月の移籍は計画していない。ユヴェントスも同じだ。現在、我々に入ってくるコンセイソンに関する情報は、いずれも残留してともに歩み続けるという方向を示している。もちろん移籍市場には驚きもあり、巨額のオファーが来れば何が起こるか分からない。ただ、11月の現時点でコンセイソンとユヴェントスは別々の道を歩む計画はなく、少なくともシーズン終了まではともに進む考えだ」

つまりロマーノ氏によれば、最も可能性が高いのはコンセイソンが1月の移籍市場では退団せず、6月までユヴェントスに残ることだ。その後、夏には状況がどちらの方向にも変わり得る。ポルトガル人選手の将来を左右する要素は多い。本人の意向、届くオファーの額、ユヴェントスの監督が誰か（スパレッティ？ シモーネ・インザーギ？ コンテ？）、フォーメーション、2027-28シーズンのユヴェントス攻撃陣の人数と選手の特徴、そして背番号7の今から6月までのパフォーマンスだ。

広告

金額面では、ユヴェントスが売却損を出さないために必要な収入を見てみよう。まずはコンセイソンの獲得に費やした金額を振り返る。2002年生まれの同選手は2024年夏、レンタル料700万ユーロにボーナス300万ユーロを加える条件でポルトからユヴェントスに加入した。翌2025年7月に完全移籍が成立した。ユヴェントスは次のように発表している。「Juventus Football Club S.p.A.は、フランシスコ・フェルナンデス・ダ・コンセイソン選手の権利を完全移籍で取得することでPorto FCと合意した。移籍金は3040万ユーロで、4会計年度にわたって支払う。このほか160万ユーロの付随費用がかかる。ユヴェントスは同選手と2030年6月30日までの契約を締結した」。

こうした金額を踏まえると、ユヴェントスが2027年7月にコンセイソンの売却益を出すには、少なくとも1800万ユーロで売却する必要がある。一方、2027年1月にユヴェントス首脳陣を納得させるには、最低でも2100万ユーロが必要だ。不可能な金額ではない。ポルトガル人ウイングの獲得を考える可能性があるプレミアリーグやラ・リーガのクラブの資金力を考えれば、むしろ比較的控えめな額だ。アラブのクラブについても同じことが言える。要するに、コンセイソンが早くも1月に退団する可能性は低い一方、1月にトリノを去ることは十分にあり得る。届くオファーの内容に大きく左右されるだろう。ただし、適切なオファーがあれば、ユヴェントスでは誰もが売却対象となる。原則として売却できない選手はいない。この点については、ジョヴァンニ・カルネヴァーリ最高経営責任者が就任当初から明言している。