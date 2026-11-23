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先週末、ユヴェントスにはフランシスコ・コンセイソンが戻り、メンバー入りを果たした。10月18日のラツィオ戦で負った肩の脱臼から回復したためだ。2002年生まれのポルトガル人選手は、ヴェネツィアに4-0で勝利した試合でベンチに座ったままルチアーノ・スパレッティ監督に起用されず、今後はチーム内での居場所を取り戻さなければならない。一方、コンセイソンの将来については、早ければ1月の移籍市場を見据えた数多くの移籍の噂が出始めている。

セリエA第12節の勝利後、スパレッティ監督は手元にいる攻撃陣について明確に語った。「これだけ試合がある以上、もう一人、前線の中央でプレーできる選手が必要だ。右サイドにはコンセイソン、ジェグロヴァ、ニコという3人のウインガーがいる。左サイドにはアライベゴヴィッチ、ユルディズ、ボガがいる。コロ・ムアニ？ 彼にはストライカーもできると働きかけなければならない。裏のスペースを攻めるために、自分で動ける場所をうまく見つける必要がある。中央で背後に相手を背負ってボールを受けると、彼はやりにくそうだ。今はエカトルもいるが、彼にはセンターフォワードとしても力を発揮してほしい」。

両サイドには選手が豊富だが、センターフォワードは不足している。その解決策を探す場は移籍市場にも及ぶ。新戦力の獲得（セルロート？）があり得る一方、コンセイソンを含む選手の退団も考えられる。

さらに、ヴェネツィア戦の4得点を除けば、スパレッティ監督率いるチームは得点面で苦しんでおり、1月の移籍市場でクラブが補強に動く必要性は高い。そして、選手を獲得するには、ユヴェントスは売却もしなければならない。取締役会が最近承認した増資を踏まえても同様だ。そこで、放出の主な候補とされるガッティ、カンビアーゾ、ジェグロヴァに加え、コンセイソンも1月にトリノを離れ得る選手に含まれるのかが問われている。

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ファブリツィオ・ロマーノは数日前、自身のYouTubeチャンネルでコンセイソンの状況をこう分析した。「コンセイソンが夏にユヴェントスを離れる可能性が本当に高まったことは一度もなかった。何より本人の意思があったからだ。コンセイソンはユヴェントスで居心地よく過ごしており、クラブに残りたいと思っている。約1年半前、ユヴェントスが彼の獲得に強い意欲を示し、高額を支払って買い取ったことも非常に喜んでいる。だから、コンセイソンはユヴェントスでとても満足している」と『TuttoJuve.com』が伝えている。

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ロマーノは続けた。「プレミアリーグ行きが盛んに取り沙汰されたが、そうした話はどれも具体性がなく、事実でもなかった。アル・ヒラルに行く可能性はあった。アル・ヒラルはウインガーの候補リストに彼も入れて検討していた。候補は2、3人いて、最終的にマルティネッリとサマーヴィルを獲得した。コンセイソンは間違いなくユヴェントスでプレーを続けたいと考えており、1月の移籍を計画していない。ユヴェントスも同じだ。現時点で入ってくるコンセイソンに関する情報は、すべて残留して一緒に歩み続けるという方向を示している。もちろん移籍市場には驚きもある。巨額のオファーが届けば何が起こるか分からないが、11月の今、コンセイソンもユヴェントスも別れを計画していない。むしろ、少なくともシーズン終了までは一緒に続けていくことが確実に見込まれている」

したがって、ロマーノによれば、最も可能性が高いのはコンセイソンが1月の移籍市場では退団せず、6月までユヴェントスに残るという展開だ。その後、夏には多くのことが変わり得る。ポルトガル人選手の将来は、本人の意思、届くオファーの額、ユヴェントスの監督が誰になるか（スパレッティ？ シモーネ・インザーギ？ コンテ？）、システム、2027-28シーズンのユヴェントス攻撃陣の人数と選手の特徴、そしてこれから6月までの背番号7の出来など、多くの要素によって左右される。

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金額面では、ユヴェントスが売却損を出さないために必要な売却額を見てみよう。まず、クラブがコンセイソンの獲得に費やした金額を振り返る。2002年生まれの同選手は2024年夏、ポルトからレンタル料700万ユーロ、ボーナス300万ユーロの条件でコンティナッサにやって来た。その1年後の2025年7月、ユヴェントスが完全移籍で獲得した。「ユヴェントス・フットボールクラブS.p.A.は、フランシスコ・フェルナンデス・ダ・コンセイソン選手の登録権を完全移籍で取得することについて、ポルトFCと合意に達したことを発表する。移籍金は3040万ユーロで、4会計年度にわたって支払う。これに加え、160万ユーロの付随費用が発生する。ユヴェントスは同選手と2030年6月30日までの契約を締結した」。

これらの金額を踏まえると、ユヴェントスが2027年7月にコンセイソンの売却益を得るには、1800万ユーロ以上で売却する必要がある。一方、2027年1月にクラブ首脳陣が売却に応じるには、少なくとも2100万ユーロが必要だ。決して不可能な額ではなく、ポルトガル人ウインガーの獲得を検討し得るプレミアリーグやラ・リーガのクラブの資金力を考えれば、むしろ比較的控えめな金額だ。アラブのクラブについても同じことが言える。要するに、コンセイソンが早くも1月に退団する可能性は低いが、1月にトリノを離れることは十分あり得る。届くオファーの内容に大きく左右されるだろう。ただし、適切なオファーがあれば、ユヴェントスでは誰もが売却対象になる。原則として放出不可能な選手はいない。この点は、ジョヴァンニ・カルネヴァーリ最高経営責任者が就任当初から明言している。