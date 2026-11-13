コンセイソンが復帰、変わったユヴェントスに直面。1月の移籍市場では何が起こるのか

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中断期間明け、ユヴェントスにはフランシスコ・コンセイソンが戻ってくる。去就が移籍の噂の的となっているポルトガル人選手は、早くも1月の移籍市場で退団する可能性があるのか？

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代表ウイーク明け、ユヴェントスにはフランシスコ・コンセイソンが戻ってくる。10月18日のラツィオ戦で敗れた際に負った肩の脱臼から回復を進めている。2002年生まれのポルトガル人選手は、負傷後に起きた変化を踏まえ、チーム内での居場所を再び勝ち取らなければならない。

変わったユヴェントスに戻る

コンセイソンの負傷後、ユヴェントスには大きく2つの変化があった。一つは3バックへの移行だ。3-5-2（あるいは3-4-2-1）は、チームに多くいるサイドの選手にとってやや不利な布陣となる。もう一つは、ランダル・コロ・ムアニの「新たな」役割だ。コロ・ムアニはAZアルクマール戦でもフィオレンティーナ戦でも、まさに「チコ」が務めていた右の高い位置で輝いた。さらに、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームは得点面で苦しんでおり、ユヴェントスのセリエAでの得点数は15で13位にとどまる。このため、1月の移籍市場でのクラブによる補強が急務となっている。そして、選手を獲得するには、ユヴェントスは売却も必要だ。昨日、取締役会が増資を承認したことを踏まえても、その事情は変わらない。そこで、売却の主な候補であるガッティ、カンビアーゾ、ジェグロヴァとともに、コンセイソンも1月にトリノを離れる可能性のある選手に含まれるのかという疑問が浮かぶ。

6月までは共に

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ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルで、コンセイソンの状況を次のように分析した。「コンセイソンが夏にユヴェントスを離れる寸前までいったことは、一度もなかった。何より本人の意向がある。つまり、コンセイソンはユヴェントスで満足しており、残留を望んでいる。約1年半前、ユヴェントスが彼の獲得に強い意欲を示し、多額の金額を支払って買い取ったことを、彼はとても喜んでいる。だから、コンセイソンはユヴェントスで非常に満足している」とTuttoJuve.comが伝えた。「プレミアリーグの話も数多く出ていたが、そうした話は具体的でも、事実でもなかったと言える。アル・ヒラル移籍の可能性はあった。アル・ヒラルが検討していたサイドの選手のリストに彼も入っていたという意味だ。候補は2、3人いて、その後、マルティネッリとサマーフィルを獲得した。コンセイソンは間違いなくユヴェントスでのプレー継続を望んでおり、1月の移籍を計画していない。ユヴェントスも同様だ。現時点で入ってくるコンセイソンに関する情報はすべて、残留し、共に歩み続ける方向を示している。もちろん移籍市場にはサプライズもある。巨額のオファーが届けば、何が起きるかは分からない。だが、11月の現時点でコンセイソンとユヴェントスは別れることを計画していない。むしろ、少なくとも今季終了までは共に歩んでいく考えだ」

夏にはすべてが変わる

したがって、最も可能性が高いのは、コンセイソンが1月の移籍市場では退団せず、6月までユヴェントスに残るという展開だ。その後、夏には残留、退団のどちらの方向にも多くのことが変わり得る。ポルトガル人選手の将来は、さまざまな要因によって決まる。本人の意向、届く可能性のあるオファーの規模、ユヴェントスの監督が誰になるか（スパレッティか？ シモーネ・インザーギか？ コンテか？）とその監督が採用する布陣、2027-28シーズンのユヴェントスの攻撃陣の構成（人数と技術的特性）、そしてユヴェントスの背番号7が今から6月までに見せるパフォーマンスだ。