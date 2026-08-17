ギリシャのスポーツメディア『Gazzetta』は、日曜日の時点でコンスタンテリアスのメディカルチェックのためのドルトムント行きをすでに報じていたが、その同メディアによると、PAOKは今回の移籍に伴ってドルトムントの攻撃の逸材サムエレ・イナシオのレンタルを望んでいるという。ただし、これは取引成立の具体的な条件ではなく、『Ruhr Nachrichten』およびSkyによれば、23歳の移籍はすでに決着している。

イナシオは昨季とプレシーズンで強い印象を残しており、もともとBVBで確固たる戦力として計算されている。今後もドルトムントで主軸へと成長していくことが期待されている。ただ、カレツァスとコンスタンテリアスの加入によって、この18歳のトップタレントの出場機会の見通しが薄れるようであれば、この件が再び動きを見せる可能性もある。

もっとも、現時点ではその可能性は低いとみられる。というのも、ドルトムントは6月3日にイタリア代表デビューを果たしたばかりのこの選手を高く評価しているからだ。イナシオは昨季終盤に非常に良い印象を残し、ブンデスリーガでは最後の4試合で黒黄の先発メンバーにも名を連ねた。さらに、最終節の1つ前に行われたアイントラハト・フランクフルトとのホームゲームでは、プロ初ゴールも記録している。

イナシオに熱狂するBVB「世界でも屈指の才能の1人」

その見返りはすぐに訪れ、2029年までの契約延長を前倒しで勝ち取った。「その能力とポテンシャルを踏まえれば、サムは同世代の中でも世界有数の才能に数えられる。彼の献身性とクオリティーがあれば、並外れた選手へと成長できると確信している」と、スポーツ部門のCEOラース・リッケンは数カ月前に語っていたと伝えられている。

こうした賛辞を踏まえれば、イナシオ退団の可能性はほぼないだろう。むしろ、コンスタンテリアスを巡るPAOKとの取引の中で、別のBVBの若手有望株が移籍する可能性の方が高そうだ。

BVB、コストグルでPAOKに歩み寄る可能性

『sport24.gr』によると、ギリシャの名門クラブは17歳のクリストス・コストグルと交渉を進めているという。イナシオとは異なり、コストグルはこれまでドルトムントのトップチームで出場したことはない。コストグルとBVBの契約は2027年までだが、黒黄はコンスタンテリアスの移籍が迫っていることへの配慮として、コストグルについては移籍金を求めない用意があるようだ。

このセントラルミッドフィルダーはフォルトゥナ・デュッセルドルフとボルシアMGの下部組織を経て、2023年にドルトムントへ加入した。ドルトムントのU-19では主力に定着している。昨季は主にU-17でプレーし、リーグ戦13試合で13得点に関与した。

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