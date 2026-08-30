それだけに、依然として不満を抱えるポルトガル人ファビオ・シウバをドルトムントが今夏の移籍期間中に放出することは、コンスタンテリアスの負傷もあって、もはや現実的なテーマではなくなりそうだ。このことは、HSVに2-0で勝利した開幕戦後、スポーツ部門の責任者ラース・リッケンも示唆していた。この試合でシウバは90分間ベンチに座ったままで、試合終了後には目に見えて苛立った様子でロッカールームへ引き揚げていた。

スポーツディレクターのオーレ・ブックが24歳の退団を事実上否定した一方で、リッケンはシウバの複雑な状況についてこう強調した。「そうなれば、選手が100パーセント幸せではないというのもサッカーの一部だ。だが最終的に、我々はチームであり、誰もが自分の役割を果たせる。それはファビオにもまったく責任はない。数週間前にも言ったが、ここでどの選手にも、できるだけ早くクラブを離れなければならないと感じてほしくはない」

シウバは、新たなギリシャ人デュオのコンスタンテリアス、コンスタンティノス・カレツァス、そしてセルー・ギラシの後塵を拝する控えの立場への失望を、ここ最近かなり明確に表しており、ドルトムントでわずか1シーズンを過ごしただけでの退団も否定していなかった。「何が起こるかは分からない」と、彼はフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップのバイエルン戦（1-2）の後に語っている。この試合で彼は不振だったギラシに代わって投入され、ドルトムントの反撃弾を決めた。

ファビオ・シウバ退団へ？ BVBのFWに強い関心か

「もちろんもっと多くの試合で先発し、チームを助けたい。もっと重要な存在になりたい。それ以外のことを言うなら、嘘になる。僕はいつも真実を語る」と、シウバ本人も控え生活について話していた。

これに先立ち、Skyは「スペインのクラブ、そしてオランダのクラブもファビオ・シウバに強い関心を示している」と報じていた。スペインからは、レアル・ベティスがこのアタッカー獲得に動いているとされる。当時、Skyはシウバ退団の可能性を50パーセントと見立てていた。

だが、土曜の夜を境にその状況は一変した可能性が高い。 ブンデスリーガデビューでゴールも決める強烈なパフォーマンスを見せたコンスタンテリアスには、前十字靱帯断裂の疑いがある。

「これはもう少し深刻な話をしなければならない。日曜日に検査を受けることになる。ただ、少なくとも医師から聞いた話は良いものではない」と、たとえばBVBのニコ・コバチ監督は語った。リッケンはさらに踏み込んでいる。「正直に言えば、現時点では最悪のケースを想定しなければならない」

コンスタンテリアスは後半立ち上がり、本来なら何でもない競り合いの中で膝をひねった。長めの治療の後、自力でピッチを後にすることはできたものの、その時点ですでに選手本人とスタッフの身ぶりや表情は、良い知らせを予感させるものではなかった。

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イナシオ悪夢の後、BVBでファビオ・シウバに新たなチャンス？

コンスタンテリアスに代わって試合に入ったのは、シウバではなく、より守備的なマルセル・ザビッツァーだった。さらにコバチがカレツァスという2人目の攻撃的ハーフスペースの選手を下げた際にも、ポルトガル人に出番は回らず、代わりにトップタレントのサムエレ・イナシオが優先された。

ただし、この18歳はまさに悪夢を味わうことになった。投入からわずか数分後、アルベルト・グロンベクに対する気負いすぎたタックルで一発退場となった。つまり、イナシオは少なくとも2試合はBVBを欠場することになる。そしてその結果、シウバが突如として先発に押し上げられる可能性が出てきた。

もっとも、その先発の場では、シウバはデビューシーズンにほとんど説得力を示せていなかった。この元代表歴1試合のアタッカーが黒黄のユニフォームで最高のプレーを見せたのは、切り札としての役割だった。豊富な運動量、献身性、そして優れたダイナミズムによって、途中出場後にBVBのプレーの構図を再び変えることができたのだ。これまでドルトムントで記録した11の得点関与のうち、10はジョーカーとしてのものだった。

コバチが引き続き、ギラシを1トップに置き、その背後に2人のハーフスペースの選手を配するシステムを採用するなら、シウバには少なくとも新たに2度のアピール機会が与えられそうだ。出場停止のイナシオ不在の中でそれを生かせば、おそらく長期離脱となるコンスタンテリアスの影響もあり、今季BVBで本人が望んでいたような、より大きな役割がついに巡ってくるかもしれない。

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コンスタンテリアスの衝撃の後、ジェイドン・サンチョがBVB復帰へ？

もっともリッケンは、コンスタンテリアスが数カ月単位で離脱する可能性を踏まえ、BVBが移籍市場で動く可能性も否定しなかった。「実際にどれほど重い負傷なのか次第で、その後の動きを決めることになる。ただ、はっきりしているのは、今後3日間で何かをする予定はないということだ」とリッケンは語った。

依然として無所属のジェイドン・サンチョの再復帰が、BVB首脳陣のプランニングにおいて再び真剣な選択肢となる可能性もある。