ボルシア・ドルトムントはチャンピオンズリーグ第4節で重要な勝利を収めた。ホームでセビージャのレアル・ベティスに2-1（前半0-0）で勝利し、リーグフェーズの勝ち点を9に伸ばした。ファビオ・シウバが先制点を挙げた（49分）が、途中出場のアイトール・ルイバルがスペインのチームに同点弾をもたらした（67分）。その直後、負傷したセルー・ギラシに代わって投入されたコンスタンティノス・カレツァスが決勝点を決めた（72分）。BVB選手の採点と個別評価を紹介する。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：グレゴール・コベル

スイス人GKは前半、ほとんど仕事がなかった。対応を迫られたのは66分のオルティスの場面。素早くゴールを飛び出し、相手のシュートを見事に防いだ。しかし、その直後の1-1の場面ではなすすべがなかった。採点：3。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ヴァルデマール・アントン

ジョアン・ガドゥを欠く中、3バックの右でプレーしたが、好調ぶりに陰りはなかった。ドイツ代表DFは多くの攻撃を食い止め、突破される場面もほとんどなかった。一方、ボールを持った際には細かなミスが一つ、二つあった。1-1の直前にはボールを失ったことでドルトムントの守備が数的不利となり、失点につながった。ただ、それに先立つ先制点では、ペナルティーエリア付近から右のリエルソンへ展開し、ゴールの起点となっている。採点：2.5。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ニコ・シュロッターベック

3分、シュロッターベックの対角線へのパスがギラシの序盤のチャンスを生んだ。21分のスヴェンソンの決定機でも同様だった。前半には相手のラインを破るパスを10本通し、試合を通じて5回のデュエルはすべて制した。好ゲームだった。採点：2.5。

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BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ラミ・ベンセバイニ

アルジェリア人DFは攻守両面でまずまずの出来。大きなミスも、際立ったプレーもなかった。採点：3.5。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ユリアン・リエルソン

先発に復帰したノルウェー人選手は、特に攻撃で何度か見せ場を作った。3分には質の高い低いクロスを送ったが、ギラシはシュートを枠へ飛ばせなかった。18分後には同じ形でスヴェンソンの決定機をお膳立てした。先制点も同様の形から生まれた。リエルソンの低いパスがフリーのベリンガムに渡り、そのシュートはGKバジェスに防がれたものの、シウバがこぼれ球を押し込んだ。70分には正確なクロスからベリンガムの大きなヘディングチャンスを作った。ボール奪回も7回と見事だった。採点：2。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ヨエイ・フェールマン

このオランダ人選手は短期間で、それまで鈍くアイデアに乏しいことが多かったBVBのビルドアップに、おそらく最も欠かせない存在となった。今回もボールを非常に安定して扱い、プレスを受けても失わず、パス選択も極めて賢明で落ち着いていた。ただし、かなり深刻な例外が2度あった。味方から頻繁にパスを預けられ、ボールタッチ数はチーム最多。守備でもよく、多くのボール奪回を記録した。採点：2.5。

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BVB、ドルトムント対ベティスの採点：フェリックス・ヌメチャ

しばらく調子の上がらなかったヌメチャだが、今季の中でも出来の良い試合を見せた。7回のデュエルをすべて制し、攻撃では何度かうまくプレーのテンポを上げて、攻撃を前へ進めた。15分の20メートルからのシュートはゴール右へ外れた。採点：3。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ダニエル・スヴェンソン

スウェーデン人選手は左サイドでクロスを上げる好位置にたびたび入ったが、その多くはブロックされた。21分には、その時点でBVB最大のチャンスを迎えた。リエルソンのクロスは合わせるのが難しかったとはいえ、至近距離から決めるべき場面だった。後半は目立たなくなったものの、引き続き堅実だった。採点：3。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ジョーブ・ベリンガム

ベリンガムは最近と同じく前線の選手たちの後方でプレーしたが、先週末のバイエルン戦で見せたようなボール保持時の支配力はなかった。チームの多くの選手と同様、技術的なミスも何度か犯した。14分には、足の外側を使ったアントンへのバックパスが完全に失敗。ベティスにカウンターを許してシュートを決められたが、オフサイドで得点は認められず、幸運だった。一方、先制点には決定的に関与した。自身のシュートはバジェスに防がれたものの、シウバがこぼれ球を押し込んだ。70分には至近距離からヘディングシュートを放ったが、ベティスのGKが再び好守を見せた。懸命なプレーで徐々に試合に入り込んだ。採点：2.5。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：ファビオ・シウバ

ポルトガル人選手は再び先発のチャンスを得て、ギラシの負傷後は1トップを務めた。広く動き回ってポジションを入れ替え、頻繁にパスを受けられる位置へ顔を出した。先制点の場面ではストライカーがいるべき場所に立ち、こぼれ球を無人のゴールへ押し込んだ。2-1の決勝点にも大きく貢献。深い位置まで下がってボールを受け、前方へ運んで得点者のカレツァスにチャンスを作った。採点：2。

BVB、ドルトムント対ベティスの採点：セルー・ギラシ

序盤のリエルソンのクロスにうまく合わせられず、決める余地のある場面を逃した（3分）。30分を少し過ぎた頃に倒れ込んで太ももを押さえ、プレーを続けられなかった。採点：3.5。

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BVB、ドルトムント対ベティスの採点：途中出場選手

コンスタンティノス・カレツァス（34分から）：負傷したギラシに代わって入り、右サイドの攻撃的な位置についた。ギリシャ人選手は数々のプレーを通じて、その技術と創造性がBVBにとってどれほど重要で、今後さらに重要になり得るかを示した。先制点の直前には、自分へのファウルを訴えながらもプレーを続けたことが大きかった。その少し後には自らシュートを放ったが、GKバジェスに阻まれた。しかし、カレツァスの決勝点にはバジェスも対応できなかった。見事なファーストタッチで相手の意表を突き、相手の視界が遮られた状況で左足のシュートを決めた。採点：2。

マクシミリアン・バイアー（74分から）：リエルソンに代わって出場。守備ではボールを持たない場面で何度も走って助けたが、攻撃での見せ場はなかった。採点なし。

カーニー・チュクエメカ（75分から）：ヌメチャに代わって出場。採点なし。

ジョアン・ガドゥ（75分から）：ベンセバイニに代わって出場。投入直後から対応を迫られる場面が多かったが、おおむね堅実にこなした。採点なし。

イーサン・ヌワネリ（90＋1分から）：シウバに代わって出場し、勝利を守り切るのに貢献した。採点なし。