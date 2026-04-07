コンシサオを待ち受ける嬉しいサプライズ

ジェッダ・ユナイテッドは、サウジアラビア・プロリーグ第29節でのニウム戦に向け準備を進めており、主力ディフェンダーの一人のコンディションに明るい兆しが見えている。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」は、クラブ内部の情報筋の話として、ベテランDFアフメド・シャラヒーリが、水曜日に予定されている試合に向けて、月曜日のチーム練習に通常通り参加し、身体的な準備が整ったと報じた。

シャラヒーリは、サウジアラビア代表の合宿から復帰した直後だったため、ポルトガル人監督セルジオ・コンシサオの采配により、過度な負担を避けるため、前回のアル・ハズム戦を欠場していた。

また、同じ理由で先週の日曜日の練習も欠席していたが、月曜日にクラブのグラウンドでチームメイトに合流した。

関連記事：

サウジ・アルヒラルのスター、セリエAからオファー



同トレーニングには、アル・ハズム戦に出場したものの、軽度の疲労のため日曜日の練習を欠席していたモロッコ人FWユスフ・アル・ナシリも参加した。

アル・イッティハドはニューーム戦を前に、いくつかの重要な欠場者を抱えている。前節でレッドカードを受け出場停止処分となったムーサ・ディアビが欠場する。

また、FWサレフ・アル・シャハリも負傷で欠場する見込みで、ユースフ・アル・ナシリについては筋肉疲労のため、現時点での出場可否は未定となっている。

前回王者は現在、リーグ戦45ポイントで6位につけており、コーチ陣は残りの試合で順位を上げるため、利用可能なすべての選択肢を最大限に活用したいと考えている。