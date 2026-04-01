コンゴ民主共和国の歴史的なワールドカップ出場決定を受け、政府が異例の決定を下す

コンゴ民主共和国はジャマイカに1-0で勝利し、52年ぶりにワールドカップ出場を決めた。この快挙は盛大に祝われ、素晴らしい光景が広がる一方で、政府による注目すべき決定も生み出した。

コンゴは火曜日の夜から水曜日にかけて、プレーオフ準決勝でニューカレドニアを0-1で下していたジャマイカと対戦した。ホームでの試合では90分間では決着がつかなかったが、延長戦でチームはついに1-0で勝利を収めた。

この勝利は、このアフリカの国に計り知れない喜びをもたらした。前回出場から52年ぶり（当時はザイールとして出場）となるワールドカップへの出場権を獲得したのだ。

1974年、ザイールはブラジル、ユーゴスラビア、スコットランドと対戦した。しかし、結果は芳しくなく、3敗を喫し、中でもユーゴスラビアに0-9という痛恨の敗北を喫した。

来夏、コンゴ民主共和国はグループKに組み入れられ、ポルトガル、ウズベキスタン、コロンビアと対戦することになる。同国には再び非常に困難な課題が待ち受けている。

しかし、この歴史的な快挙を受け、国内の喜びは計り知れない。雇用・労働大臣は、サポーターが勝利を存分に祝えるよう、4月1日（水）を全国的な有給休暇とすることを発表した。同大臣はこれを「祝賀、団結、そして国民的誇りの瞬間」と表現した。

また、ソーシャルメディア上には、祝賀ムードに沸くファンの素晴らしい映像が次々と投稿されている。悪天候にもかかわらず、真夜中頃には大勢のファンが街頭に繰り出した。