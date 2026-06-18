「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれるポルトガル代表は2026年ワールドカップで敗退し、スペイン人監督ロベルト・マルティネスの去就は依然不明だ。

同監督率いるポルトガル代表は2026年W杯に出場中だが、水曜日の初戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。

ポルトガルは来週火曜の第2戦でウズベキスタン、28日未明の最終戦でコロンビアと対戦する。

多くの報道によると、マルティネス監督は大会後に新天地を求める見込みだ。

コンゴ民主共和国戦前の会見では退任説を「大騒ぎする価値はない」と一蹴した。

スペイン紙マルカによると、彼は「将来について新しいことはない。3年半前に始めた仕事を続けることに集中している。40試合を戦い、UEFAネーションズリーグで優勝し、今はワールドカップにいる。大会に全集中だ。だから、ニュースはない」と語った。

それでも「RMC sport」の記者ファブリス・ホーキンス氏は、Xの公式アカウントで「マルティネスはW杯前からアル・ナセルと交渉している」と主張した。

一方、フット・メルカートは「大会中に交渉が報じられるのは疑問だ。将来的にロナウドのクラブを指揮する可能性も同様だ。昨日は目立たなかったが、監督は彼をピッチに残した」と指摘した。

なお、ポルトガル人のジョルジ・ジェズスは、サウジアラビア・ロシェンリーグでアル・ナスルを優勝に導いた後、監督を退任している。











