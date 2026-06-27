コンゴ民主共和国代表は、2026年W杯予選で日曜午前に行われるウズベキスタン戦に、著名サポーターのミシェル・コカ・ムボラディンガの応援を得られない。ビザ取得できず米国へ渡航できなかったためだ。

ムブラディンガは今年初めにモロッコで開催されたアフリカネイションズカップでもスタンドでの存在感で注目を集めた。

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彼は試合中、初代首相パトリス・ルムンバへの敬意を示すため動かないで立ち続け、スタンドで注目を集めた。

彼はルムンバにそっくりで、国旗色の鮮やかなスーツを着ている。メキシコでの最終戦後、アトランタでのウズベキスタン戦には来場しない見込みだ。

在米コンゴ民主共和国大使のカピンガ・イヴェット・ンガンド氏はロイターに対し、チームがノックアウトステージに進めば彼がビザを取得できると期待していると語った。同氏は土曜、次のように付け加えた。「彼が独自のスタイルでチームを応援してくれることを願っている」。

ムボラディンガ氏はコロンビア戦（0－1）でもスタンドに姿を見せました。 彼はエボラ出血熱の影響でコンゴ民主共和国からの渡航が制限され、大会への到着が遅れていた。

コンゴ代表はベスト32進出へ向け、ウズベキスタン戦の勝利が必須だ。グループ11の3位で、ポルトガル戦の引き分けで得た1ポイントのみである。