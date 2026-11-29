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2026-27シーズンのセリエA第13節の大一番になるはずだった。しかし、誰もが期待した形でのコモ対ユヴェントスはわずか5分で終わった。その時間でコロ・ムアニがヴァジェの顔を手でたたく報復行為により退場。ユヴェントスの夜を台無しにし、ルチアーノ・スパレッティ監督とチームメートを極めて苦しい立場に追い込んだ。

シニガーリアでコモが収めた3-0の勝利は、フランス人FWの行為が直接招いた結果だ。セスク・ファブレガス監督は忍耐強く、自分たちの力を信じて徐々にチームを組み直し、相手が避けられずに見せた小さなほころびを一つ残らず突いた。

カンビアーゾの軽率なファウルでダ・クーニャが得たFKから、ニコ・パスが先制点。ゴールラインテクノロジーによって得点が認められた。ユヴェントス守備陣の短いクリアが2度続いた場面では、リッチのシュートが相手に当たったこぼれ球をドゥヴィカスが押し込み、追加点を奪った。最後は、得点者2人が空間とタイミングを見極め、ニコ・パスのアシストからドゥヴィカスが見事なダイレクトの斜めのシュートで3点目。前半にミジャとヴァジェが負傷離脱したことも関係なかった。コモは試合とスペースを支配し、ユヴェントスに許した決定機は、ウォルテマーデが縦への攻撃から生まれたチャンスを生かせなかった一度だけだった。

最終スコアの3-0は妥当な結果であり、コモは順位表での上位争いに弾みをつけた。翌日にカリアリと対戦するミランを暫定的に抜き、4位に浮上した。一方のユヴェントスにとっては厳しい敗戦だ。コロ・ムアニがチームに与える影響を改めて考えなければならず、順位表にも目を向ける必要がある。コモ、すなわち4位との差は8ポイントに広がった。

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コモ 3-0 ユヴェントス

得点者：45＋1分 ニコ・パス（コモ）、64分 ドゥヴィカス（コモ）、80分 ドゥヴィカス（コモ）

ゴールと主な場面



90分 試合最後の見せ場はニコ・パス。再びエリア際からシュートを放ち、ヴィカーリオにセーブを強いる。



83分 コモがビルドアップでミスを犯し、アライベゴヴィッチにアタッキングサードでボールを渡す。ボスニア人選手がエリア内に侵入して鋭い右足のシュートを放つが、最後のところでケンプフがブロックする。



80分 ゴール： ニコ・パスがソンブレロでコンセイソンをかわし、ヘディングでドゥヴィカスへボールを送る。ドゥヴィカスは一瞬で体勢を整え、バウンドするボールをダイレクトで対角線上に蹴り込み、ヴィカーリオの守るゴールのファーサイド隅を射抜いた。



64分 ゴール： ユヴェントスのエリア内で混戦。守備陣のクリアが不十分となり、ヴィカーリオがドゥヴィカスより先に触ろうとパンチングで飛び出す。こぼれ球をエリア際で拾ったリッチがダイレクトでシュート。元ミランの選手が放った一撃はユヴェントス守備陣に当たり、ドゥヴィカスの足元へ。至近距離から低いシュートでヴィカーリオを破った。



55分 チャンス： ウォルテマーデがマッケニーへ極めて危険な縦のスルーパスを送る。しかし、ビュテズが飛び出すタイミングを見事に見極め、アメリカ人選手より先にボールに触れる。



47分 チャンス： リッチが左から蹴ったCKに、ファーサイドでフリーになったラモンが頭で合わせる。しかし、ヴィカーリオの守るゴールへ飛ばせない。



45＋1分 ゴール：ダ・クーニャが右寄りの位置でカンビアーゾを抜き去ってFKを獲得。キッカーのニコ・パスはユヴェントス守備陣の意表を突くシュートを選び、成功させる。ヴィカーリオはボールをゴールからかき出したものの、遅すぎた。ゴールラインテクノロジーによってマリアーニ主審の腕の装置が振動し、1-0が認められた。



38分 チャンス： コモが再びエリア内からシュート。ヴィカーリオが左へ飛んでニコ・パスの一撃を防ぐが、オフサイドのためプレーは無効となる。



36分 ファブレガス監督が2人を交代： ミジャとヴァジェの双方に身体的な問題が生じ、ファブレガス監督は前半途中で2枚の交代カードを切る。ヴァジェはコロ・ムアニの退場につながった場面で警告も受けていた。代わってリッチとカイキが入る。



34分 決定機： ユヴェントスが見事なパスワークを見せ、エリア際でカンビアーゾとウォルテマーデがワンツー。ブレーメン出身のFWはアウトサイドで浮き球を鮮やかにコントロールし、飛び出すビュテズと一対一になる。ループシュートでGKを越えようとするが、ボールはわずかに枠の上へ外れる。



33分 チャンス： コモが再び右から攻め、ヤン・コウトがエリア際からシュート。元ドルトムントの選手は鋭く力強い低いシュートを放つが、ヴィカーリオがしっかりと止める。



20分 チャンス： ユヴェントスが縦へ素早くカウンター。マッケニーがペナルティーエリア際まで運び、切り返しでヴァジェを倒して中央のコープマイネルスへパス。左足に持ち替えてシュートを放つが、ビュテズが倒れ込みながらキャッチする。



14分 バトゥリーナの折り返しを受け、ニコ・パスがゴール前で相手に競られながらヘディング。ヴィカーリオがまたもセーブする。



5分 退場： ユヴェントスのカウンターで、ヴァジェがコロ・ムアニの再加速を阻もうとつかみかかる。フランス人FWは反応し、振りほどこうとしてコモのサイドバックの顔を開いた手で殴る。マリアーニ主審は見ていなかったが、副審が注意を促し、フランス人選手にレッドカード、スペイン人選手にイエローカードが提示される。



4分 チャンス： ダ・クーニャがルクミのマークを外してファーサイドへ強烈なシュート。ヴィカーリオが反応して横っ跳びで防ぎ、CKに逃れる。



0分 20時45分、シニガーリアでキックオフ



情報、データ、分刻みの試合経過はこちら

コモ対ユヴェントス：試合記録



コモ 3-0 ユヴェントス



得点者：45＋1分 ニコ・パス（コモ）、64分 ドゥヴィカス（コモ）、80分 ドゥヴィカス（コモ）



コモ（4-2-3-1）：ビュテズ、コウト、ラモン、チャロバー（70分 ケンプフ）、ヴァジェ（36分 カイキ）、ミジャ（36分 リッチ）、ペローネ、ダ・クーニャ（70分 リベラーリ）、パス、バトゥリーナ、ドゥヴィカス（84分 パパッチョーリ）。

控え：ヴィゴリート、サンチェス、カクレ、ディアオ、ドッセーナ、ラフド、ゴルダニガ、スモルチッチ、アッダイ。

監督：セスク・ファブレガス



ユヴェントス（4-4-2）：ヴィカーリオ、カルル（82分 カバル）、ブレーメル、ルクミ、チェリク（89分 ガッティ）、マッケニー、サール（70分 アライベゴヴィッチ）、コープマイネルス、カンビアーゾ（70分 コンセイソン）、コロ・ムアニ、ウォルテマーデ（70分 エカトル）。

控え：ネト、ピンソーリョ、ケリー、ジェグロヴァ、ドウグラス・ルイス、ボガ、ルガーニ。

監督： ルチアーノ・スパレッティ。



主審：マリアーニ

警告：ヴァジェ（コモ）、ダ・クーニャ（コモ）

退場：コロ・ムアニ（ユヴェントス）