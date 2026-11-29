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コロ・ムアニの退場が試合に影響したのは明らかだ。だが、影響したからといって試合そのものがゆがめられたわけではない。なぜなら、コモの見事な戦いぶりは誰の目にも明らかで、ユヴェントスの醜態もまた同様だからだ。

最終結果は3-0。これは総じてピッチ上の力の差も反映していた。確かにコモは一人多かったが、ニコ・パスの先制点はセットプレーから生まれた。そこでは人数の優劣は関係ない。

そして後半にはユヴェントスがあらゆる面で屈した。退場による数的不利はもちろん、戦術面でもボールを保持できなかった。技術面については見方が分かれるところだが、ユヴェントスはもう少し反撃を試みるべきだった。

だが、誰を使って反撃するのか。スパレッティはベンチで身動きもせず、結局起きなかった何かを待ち続けた。そして0-2になってからようやくコンセイソン、アライベゴヴィッチ、エカトールを投入したが、もはや立て直しようのない状況だった。

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こうしてコモはさらに得点を重ねた。終盤には非常に象徴的な交代が二つあった。一つはファブレガスの明白な優位を示すものだ。2008年生まれでリーグ戦デビューとなる若手パパッチョーリを投入した。もう一つは挑発的というか、あからさまというか、どう表現すべきか分からない交代だ。スパレッティが終了2分前にガッティを投入した。何のためだったのか。

ユヴェントスには試合と自分たちの置かれた状況全体を冷静に読み解く力が本当にあるのか。この問いへの答えは、皆さんのコメントに委ねたい。