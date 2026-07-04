コロンビア、無力なガーナに辛勝し、W杯ベスト16進出

コロンビアはガーナを1－0で下し、ワールドカップベスト16進出を決めた。ネストール・ロレンソ監督率いるチームは、ジョン・アリアスの序盤のゴールでカンザスシティで勝利。次はスイスと対戦し、勝者は準々決勝でエジプトまたはアルゼンチンと戦う。

試合序盤は負傷者が続出した。コロンビアはジョン・コルドバが鼠蹊部痛でルイス・スアレスと交代、ガーナもマーヴィン・セナヤが筋肉負傷でアリドゥ・セイドゥと交代した。

イニャキ・ウィリアムズの踵への激しいタックルでアリアスがイエローカードを提示された約1分後、パルメイラス所属のフォワードが先制点を奪った。途中出場のスアレスからの絶妙なクロスを、アリアスが逆足で押し込んだ。GKローレンス・アティ・ジギには為す術がなく、1－0となった。

攻撃力不足に悩むガーナにとっては痛手となり、ルイス・ディアスの決定機が枠を外れたことで2点目を取られることは免れた。直後、ガーナもようやく反撃したが、ウィリアムズのシュートは精度を欠いた。

ハーフタイム前後の時間帯はガーナが押し込んだ。パルテイやセメニョがチャンスを作ったが、決定機は依然としてコロンビアに偏っていた。ディアスが2点目を狙った場面ではオフサイドの判定で得点は認められなかった。

その後も好機を作り続けたのはコロンビアだった。ディアスはグスタボ・プエルタの好パスを活かしきれず、シュートはアティ・ジギの正面に飛んだ。

元アヤックスのダビンソン・サンチェスもヘディングで追加点を狙ったが、GKアティ・ジギが好反応で阻んだ。ガーナは最後まで粘ったが、決定機は訪れず、カルロス・ケイロス監督率いるチームは敗退し、帰国することとなった。