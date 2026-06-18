コロンビアは初出場のウズベキスタンに辛勝し、W杯を好スタート切った。

コロンビアはW杯初戦でウズベキスタンに3-1勝利。ルイス・ディアスが1ゴール1アシストを記録し、チームをグループK首位に導いた。ポルトガルとコンゴ民主共和国は1ポイントずつ。

ウズベキスタンは序盤から積極的に攻めたが、カンナヴァーロ監督はチャンスが少ないと見ていた。

Colombia gradually took control, with Palmeiras forward John Arias firing just wide. Soon after, star Luis Díaz hit the post from a tight angle.

前半終了間近、物議を醸した場面の直後、ディアスのスルーパスからムニョスが右足で決め0-1。

カンナバーロ監督はハムダモフとサイフィエフを投入し、流れを変えた。ウズベキスタンは落ち着きを取り戻し、ついにFWファイズラエフが同点弾。

しかし同点のまま5分と持たなかった。グスタボ・プエルタの正確なパスからディアスが再びネットを揺らし、1-2。

試合を決めきれなかったコロンビアは終了間際に同点弾を許す危機もあった。中央のMFアクマル・モズゴヴォイがPA内で体をひねり、バルガスの頭上を掠めるカーブシュートを放った。

99分にはクチョ・エルナンデスがサイドでボールを奪い、ジャミントン・カンパスへ正確なクロスを供給。カンパスが力強いヘディングでネットを揺らし1-3とした。

ベクルズ・カリモフのシュートがクロスバーを叩いた直後、アンソニー・テイラー主審が試合終了を宣告した。次戦はウズベキスタン対ポルトガル、コロンビア対コンゴ民主共和国となる。