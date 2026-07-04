2026年W杯32強戦は、土曜未明にコロンビアがガーナを1－0で下し、幕を閉じた。コロンビアは試合を支配し、準々決勝でスイスと対戦する。

開始1分、パルティのシュートがポストを叩くなど、序盤から激しい展開。8分にはコルドバ、13分にはシナヤが負傷する場面もあった。

コロンビアは試合を通じて主導権を握り、14分にはスアレスの右クロスからジョン・アリアスが右隅へ強烈なシュートを決めて先制した。

その後もコロンビアがボールを支配。ガーナは守備に徹し、37分にセミニョが放ったシュート1本のみだった。

39分にはグスタボ・プエルタのパスからルイス・ディアスが左サイドを突いたが、シュートはポストをわずかに外れた。

直後の42分にはルイス・スアレスがヘディングを右ポストに当てた。 45+1分にはダニエル・ムニョスの右クロスにヨハン・ムヘカが頭で合わせたが、ローレンス・アティ・ジギがゴールライン上でクリア。前半は1－0でコロンビアがリードした。

後半も流れは変わらず、55分にはグスタボ・プエルタの左足シュートをアティ・ジギがセーブ。

直後の56分にはジョン・アリアスのクロスをルイス・ディアスがヘディングで決めたが、オフサイドの判定。58分にはディアスが1対1のチャンスを逃し、シュートはGKに阻まれた。

コロンビアは追加点を狙い攻勢を強めたが、決め手を欠いた。一方ガーナは69分、トーマス・パルティのシュートが左ポストをかすめただけで、攻撃は低調だった。

81分にはダヴィンソン・サンチェスのヘディングもGKが阻止。84分にはクエンテロのシュートが右ポストを擦り、90+1分にはリオスのヘディングが左ポストを掠めた。