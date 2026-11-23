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コロンバス・クルーのローラン・クルトワ監督が、インテル・マイアミに3-0で快勝した試合でリオネル・メッシが退場を免れたのは幸運だったと主張し、議論を呼んでいる。前半、アルゼンチンのスター選手は至近距離から投げたボールを相手選手の顔に当て、両者の間で激しい応酬が起きた。

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ヌー・スタジアムでの前半アディショナルタイムに騒動

問題の場面は、土曜夜に行われた、最大3試合で争うMLSプレーオフ1回戦の初戦で、前半アディショナルタイムに起きた。コロンバスのFWゴンサロ・タピアが規定の距離まで離れなかったため、リオネル・メッシは約60センチの距離から素早くスローインを行い、ボールをタピアの顔に直接当てた。

主審のアレン・チャップマンは両選手に警告を出した。メッシは少なくとも次の試合を出場停止にするレッドカードを免れた。その後、タピアが自身2点目を挙げ、 コロンバスは3-0で勝利した 。

判定に疑問を呈するクルトワ監督、タピアは冷静に対応

試合後、報道陣に対応したコロンバスのクルトワ監督は判定を批判した。「あれがイエローカード以上のものだったことは、誰もが分かっている」と語り、MLSがこの件を検証すべきか問われると、状況を「残念だ」と評した。

一方、ボールを当てられたタピアは主審を責めなかった。「試合中の一つのプレーだ。レッドカードかどうかは分からないが、それを判断するのは審判であって、僕ではない」とコロンバスのFWは語り、「この話はそれで終わりだ」と続けた。

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メッシのゴールデンブーツ受賞も、マイアミの連覇への道に暗雲

インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督も試合後の記者会見で、タピアと同様の見解を示した。「あの状況については考えなければならないが、カードで大きく変わることはない」と述べた。「主審はイエローカードだと判断した。それだけのことで、主審を責めることはできない。審判も時にはミスをするし、時には我々一人ひとりを気に入らないこともある。それを受け入れなければならない」

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この敗戦により、2026年のMLSカップ王者はプレーオフ1回戦での敗退に直面している。チームは東地区第2シードとしてプレーオフに臨んでいた。メッシにとっても、節目の夜が苦いものとなった。今月上旬に2026年のゴールデンブーツ受賞が決まっていたメッシは、キックオフ前に共同オーナーのホルヘ・マスからトロフィーを受け取っていた。

メッシはレギュラーシーズンで26ゴール、リーグ2位となる17アシストを記録。MLSのゴールデンブーツを2年連続で受賞した初の選手となり、複数回受賞した史上6人目の選手にもなった。MLSのMVPも3年連続で獲得すると見込まれている。

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後がないインテル・マイアミ、勝利必須のコロンバス遠征へ

インテル・マイアミは金曜日、第2戦でコロンバスに乗り込む。土曜日の敗戦で後がなくなったゴンサレス監督率いるチームは、プレーオフで勝ち残るために敵地で勝たなければならない。

敵地で勝利すれば、決着をつける第3戦がヌー・スタジアムで行われる。2026年のMLSカップ王者にとって、早期敗退を免れる道が開けることになる。