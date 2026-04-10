コレイア、新クラブと基本合意、移籍金記録更新

アンソニー・コレイアがFCユトレヒトでロン・ヤンスの後任となる見通しだ。テルスターの監督であるコレイアは、ユトレヒト首脳陣と複数年契約で大筋合意した。彼は週末、テルスター監督としてユトレヒトを訪問する。

土曜の試合後、ユトレヒトはテルスターと移籍金交渉に入る見込みで、コレイアは2027年までテルスターと契約している。

テルスターにとってはクラブ史上最高額の移籍金を得るチャンスとなる。現在の最高額は1996年にDFアルヤン・デ・ゼーウが約37万5000ユーロでイングランドのバーンズリーへ移籍したときのもの。

コレイアは先日ESPNの取材にFCユトレヒトと接触したことを認め、「誰もが私の焦点がテルスターにあると理解してくれると願っている。質問されたので正直に答えただけだ。それに対する反応は各自の判断に委ねる」とハーレム・ダグブラッド紙に語った。

「ESPNでFCユトレヒトとコーヒーを飲んだと答えたが、後悔はしていない。AZのときと同じで、質問が来れば噂が広がるのは当然だ。正直に答えておけば、あとで言い訳はいらない」と候補者は語った。

FCユトレヒトについては「素晴らしいクラブだ」と語る。「だが嘘はつかない。今はテルスターを毎日強くすることだけに集中している。それが仕事の一部だと理解はしているが、必要以上に騒ぎ立てるのは好きではない」と語った。

FCユトレヒト元選手ゲルト・クライスは金曜、ESPN番組『De Voetbalkantine』で、コレイアが候補上位と明かした。「最有力だと感じる。スタジアム内外で多くの情報を耳にしている」と語った。

「彼は有力候補で、テルスターで結果を出している新世代の監督だ」と歓迎した。リック・クルイス（FCヴォレンダム）やポール・シモニス（無所属）も候補に上がったが、コレイアがヤンスの後任として有力視されている。