フェルナンド・ジニスは、もはやコリンチャンスの監督ではない。ブラジルのクラブは、水曜から木曜にかけての夜に行われたインテルナシオナウ戦での2-1の敗戦を受け、同監督を解任した。メンフィス・デパイは新たな指揮官の下でプレーすることになる。

声明には次のように記されている。「コリンチャンスは、フェルナンド・ジニス監督が男子トップチームの指揮を執らないことになったと発表する。監督に加え、そのテクニカルスタッフもクラブを去る。コリンチャンスは、これまでの仕事に対して彼らに感謝するとともに、今後のキャリアでの成功を祈っている」

成績不振により、ジニスにはここ数週間にわたってコリンチャンスで大きなプレッシャーがかかっていた。チームが最後に勝利したのは8月21日で、コパ・リベルタドーレスのロサリオ・セントラル戦で2-1の勝利を収めて以来、1分け7敗となっていた。

そしてインテルナシオナウ戦でも、コリンチャンスは再び結果を出せなかった。メンフィスは88分までプレーし、中盤で起用されたが、彼もまた再度の敗戦を防ぐことはできなかった。

元ブラジル代表監督のジニスは、コリンチャンスに就任したのが4月初旬だったばかりだが、その冒険はすでに半年で終わりを迎えることになった。クラブ首脳陣は今後、後任探しに時間を充てることになる。

コリンチャンスはセリエAで16位に後退している。日曜日には現在2位のパルメイラスとのアウェー戦が控えている。