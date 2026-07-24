コリンチャンスのレジェンド、デパイを巡る膠着状態に嫌悪感「これはまさに狂気だ！」

コリンチャンスはメンフィス・デパイとの契約延長を望んでいるが、現時点ではFWとの合意に至っていない。交渉の行き詰まりは、ブラジルの名門クラブのレジェンドをいら立たせている。

メンフィスはコリンチャンスからなお720万ユーロを受け取ることになっているが、同クラブは財政問題のため、その全額を一括で支払うことができない。それでもブラジルのクラブは、水面下で解決策を探っている。

この金額の一部を毎月支払うという提案は、2年契約の一環として提示されたものの、メンフィス側に拒否された。コリンチャンスが新たな提案を準備しているかどうかは、まだ分かっていない。

コリンチャンスで200試合以上に出場したOBのネトは、この一連の流れにまったく理解を示していない。『メンフィスがいくら稼ぐか分かっているのか？ 5000万レアル（約800万ユーロ、編集部注）だ。しかも君たちは、彼にさらに5000万レアルの借りがある。合計で1億レアルだ』

『コリンチャンスが再びコリンチャンスになりたいなら、こんなことは終わらせなければならない。これはただの狂気だ』と、ネトはRádio Craque Netoで語気を強めた。

メンフィスにはすでに欧州復帰の可能性が取り沙汰されている。加えて、すでにオファーを出しているフラメンゴや、トルコのコルムFKも関心を示している。

オランダ代表のメンフィスはコリンチャンス残留を望んでいるが、交渉はまだ新契約にはつながっていない。現行契約は今年12月31日までとなっている。