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コリンチャンスのクラレンス・セードルフ監督は、負傷から復帰した同胞のメンフィス・デパイについて、サポーターに辛抱強く見守るよう呼びかけた。デパイは水曜日、敵地サンパウロ戦で0-0に終わった試合に出場した。オランダ人FWはヴィラ・ベルミーロで後半から途中出場し、10月にハムストリングを痛めて以来、初めてピッチに立った。

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オランダ人FWが途中出場

シードルフ監督は就任後3試合目となったカンピオナート・ブラジレイロ第34節の67分、同胞のデパイをカイオ・セザルに代えて投入した。デパイは、10月11日に1-4で敗れたパルメイラス戦以降、練習中に負った右ハムストリングの負傷で離脱していた。前半終了前に司令塔のロドリゴ・ガロが負傷交代したなか、チームが勝ち点1を手にするのに貢献した。

62分にはマテウス・ビドゥがこぼれ球を押し込んだものの、ユーリ・アウベルトのオフサイドでゴールは認められず、アンジェリがペドロ・リマのシュートをゴールライン上でクリアする場面もあった。さらに81分、フェレイラに飛び込むようなタックルをしたアウベルトへの警告を、主審のラファエル・クラウスがVARを経て一発退場に変更。それでも10人のコリンチャンスは持ちこたえた。

乱れたプレシーズンがフィジカル面のキレに影響

シードルフ監督は試合後の記者会見で、ストライカーを投入した理由についてこう説明した。「メンフィスには時間が必要だ。できるだけ早くベストコンディションに戻せるよう、あらゆることをする。普通のことだ。彼は通常のプレシーズンを送れず、今年はフィジカル面の準備が慌ただしいものになった。それでも練習にはしっかり取り組んでいる。試合の流れから変化が必要で、後半は前線で何かを試したかった。もちろん、彼には試合勘と、あなたが言ったあの強度が必要だ。ただ、これからは毎日練習するので、間違いなく良くなる」

12月までは慎重な起用が必要

監督は練習でのアタッカーの取り組みを評価する一方、国内シーズンが12月2日に終了するまで、新たな身体的問題を避けることの重要性を強調した。

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ストライカーの練習量について、シードルフ監督はこう続けた。「彼は低い強度で練習しているわけではない。彼のような特徴を持つ選手は瞬発力がある。ただ、筋肉の負傷から復帰したのは数日前だ。これからさらに強度を上げて取り組んでいく。

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彼は我々にとって重要な選手だ。これ以上負傷しないよう、辛抱強く見守る必要がある。ほかの選手と同じように、必要なコンディションに戻れるよう日々のスケジュールを組む。ただ、彼にはもう少し時間が必要だ」

中断期間後に残留争い再開

水曜日の引き分けにより、コリンチャンスは降格圏の17位にとどまった。勝ち点は37で、16位インテルナシオナルとは1ポイント差。一方、3試合勝利のないサンパウロは勝ち点44の10位につけている。

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シードルフ監督率いるチームは、FIFAインターナショナルブレイクを利用してデパイのコンディションを高める。11月18日にネオ・キミカ・アレーナでボタフォゴを迎え、その後はアトレチコ・ミネイロ、グレミオと対戦する。一方、サンパウロは11月19日、ホームでのフルミネンセ戦から戦いを再開する。