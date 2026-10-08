フェルナンド・ジニスは、もはやコリンチャンスの監督ではない。ブラジルのクラブは、水曜深夜から木曜未明にかけて行われたインテルナシオナル戦で1-2の敗戦を喫した後、同監督を解任した。これにより、メンフィス・デパイは新たな指揮官の下でプレーすることになる。

「コリンチャンスは、フェルナンド・ジニス監督が男子トップチームの指揮を執らないことをお知らせします。監督に加え、テクニカルスタッフもクラブを去ります。コリンチャンスは、これまでの仕事に対して関係者に感謝するとともに、今後のキャリアでの成功を祈ります」と声明には記されている。

成績不振により、ジニスにはここ数週間にわたってコリンチャンスで大きなプレッシャーがかかっていた。チームが最後に勝利したのは8月21日で、コパ・リベルタドーレスのロサリオ・セントラル戦での2-1の勝利だった。それ以降は1分け7敗となっていた。

そして、インテルナシオナル戦でもコリンチャンスは結果を出せなかった。メンフィスは88分間プレーし、中盤で起用されたが、彼も再び敗戦を防ぐことはできなかった。

元ブラジル代表監督のジニスは、コリンチャンスに就任したのが4月初旬だったばかりだが、その冒険はわずか半年で潰えることになった。クラブ首脳陣は今後、後任探しに時間を充てることになる。

コリンチャンスはセリエAで16位にまで後退している。日曜日には、現在2位のパルメイラスとのアウェー戦が控えている。