フェルナンド・ジニスは、もはやコリンチャンスの監督ではない。ブラジルのクラブは、水曜から木曜にかけての夜に行われたインテルナシオナウ戦での2-1の敗戦を受け、同監督を解任した。これにより、メンフィス・デパイは新たな指揮官の下でプレーすることになる。

声明には「コリンチャンスは、フェルナンド・ジニス監督が男子チームの指揮を執らないことを発表する。監督に加え、同氏のテクニカルスタッフもクラブを去る。コリンチャンスは、その働きに感謝するとともに、今後のキャリアでの成功を祈っている」と記されている。

低調な成績により、ジニスはすでに数週間にわたってコリンチャンスで重圧にさらされていた。チームが最後に勝利したのは8月21日で、コパ・リベルタドーレスのロサリオ・セントラル戦に2-1で勝った試合だった。それ以降は1分け、実に7敗を喫していた。

インテルナシオナウ戦でも、コリンチャンスはまたしても結果を出せなかった。メンフィスは88分間プレーし、中盤から出場したが、彼も再び敗戦を防ぐことはできなかった。

元ブラジル代表監督のジニスは、コリンチャンスに就任したのがまだ4月初めだったが、その冒険はわずか半年で終わりを迎えることになった。クラブ首脳陣は今後、後任探しに動く見通しだ。

コリンチャンスはセリエAで16位まで順位を落としている。日曜日には、現在2位のパルメイラスとのアウェー戦を迎える。