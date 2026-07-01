コリバリ：「ベルギーは恐ろしい相手だが…我々はアフリカの王者だ！」

セネガル代表主将のカリドゥ・クレイバリーは、本日行われる2026年ワールドカップ32強戦のベルギー戦へ万全を期し、バビ・ティアオ監督らコーチングスタッフの方針に従うと強調した。

所属クラブ・アル・ヒラル（サウジアラビア）のDFは先発について言及を避け、「最終決定は監督次第」と強調した。

セネガルのウェブサイト「senenews」によると、クーリバリは「起用は監督の判断だが、私は準備万端でチームの指示に従うだけだ」と語った。

「ティランガの黒豹」の主将は、W杯に出場するため、負傷から回復するべく努力したと明かし、医療・コーチングスタッフやアル・ヒラルに感謝を述べた。

さらに「この大会のために全力で準備してきた。信頼を寄せてくれた医療・技術スタッフ、アル・ヒラルのスタッフに感謝する。私は祖国のためにここにいる。ワールドカップでセネガルを代表できることを光栄に思う」と語った。

先発復帰の可否はバビ・ティアオ監督の判断次第だ。コリバリは、5－0で勝利し大会屈指の守備を披露したイラク戦でベンチスタートだった。

最後にクーリバリはベルギー戦を前に「プレッシャーは感じていない」と語り、自信を示した。

私は準備万端だ。監督は自由に先発を選べばいい。先発する選手は勝利へ全力を尽くす。誰かに何かを証明する必要はない。 誰もがピッチ上でアフリカネイションズカップを制した我々を見た。今、ライバルたちは我々について多くを語り、相手も少しはセネガルを恐れ始めているかもしれない。だが、結局はサッカーだ。我々は良い試合をするために全力を尽くす」

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