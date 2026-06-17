コリバリはトランプ氏の決定を批判し、「なぜアフリカ人はワールドカップに自国のサポーターを連れて来られないのか？」と問いかけた。

セネガル代表主将カリドゥ・クリバリは、2026年W杯でアフリカ諸国のサポーターに課される米国への渡航制限を「差別的」と批判した。

チェルシーでプレーし、現在はサウジアラビアのアル・ヒラルに所属する元DFのクーリバリは、セネガルがフランスに1-3で敗れた開幕戦後に『ザ・アスレティック』紙の独占インタビューで語った。 「サッカー協会は両親や近親者を連れて行けるよう必要な措置をすべて講じてくれた。それでも一部のサポーターが米国へ渡航できなかったのは事実だ」

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クレイバリーは続けた。「どの代表チームにもサポーターがいる。なぜアフリカだけがないのか、理解できない」。

彼は続けた。「政治の話はしたくない。サッカーについて語り、楽しみたいだけだ。サッカーはみんなのもの。状況が改善することを願っているが、何よりも自国民のためにプレーすることが大切だ」。

この発言は、ドナルド・トランプ米大統領がセネガル、コートジボワール、イラン、ハイチへの渡航制限を発表したことを受けてのもの。制限は観光ビザを含むため、選手やスタッフ、その家族以外は米国入国が難しくなっている。

それでもセネガル代表は、米国、特にニューヨーク在住のセネガル人コミュニティから支援を受けている。