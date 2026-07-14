コリバリが連盟会長を叱責：「セネガルを世界の前で『笑いもの』にしないでほしい」

セネガル代表主将カリドゥ・クレイバリーは、同国サッカー連盟のアブドゥラ・ファル会長を強く批判した。ファル会長が月曜日の会見で2026年W杯での不振に関する機密情報を明かしたためだ。

クーリバリは自身のSNSで、86分までリードしながら延長戦の末にベルギーに2－3で敗れ16強止まりだった「ティランガの黒豹」について、ファル会長が公の場で始めた「私怨の清算」を止め、自制を呼びかけた。

元ナポリ（イタリア）のDFはこう記した。「世界舞台でこんな愚かな姿を見せなければならないのか？個人的な対立は止めよう。長年の努力と犠牲、進歩を無駄にするな」。

ファルは時限爆弾を炸裂させた。

ヴァルは記者会見を開き、代表チームの失敗責任者数名を具体的に名指しした。筆頭は解任されたバビ・ティアオ監督で、彼は即座に解任された。

会長は「一部の選手が監督を支配し始めていた。選手たちは、我々が特定の選手を交代させたり、他の選手を起用したり、あるいは招集することさえ躊躇していたかもしれないことに気づいていた。代表チームのテクニカルディレクターでさえ、この大会に出場していなかったため、より多くの出場機会が必要だと主張していた」と語った。

さらにファル氏はチームドクターも批判し、産婦人科医としての訓練が不十分だとほのめかした。

クーリバリ、セネガルのイメージを守る

大会中に体調を崩したことで批判されたクーリバリは、内部の対立が侮辱的な形で公になったことに強い不満を表明した。

コンディションが不安定ながらW杯初戦2試合に出場。その後2試合はベンチに留まり、大会後に代表引退を表明した。

彼はメッセージで「責任を負うべき人は多い。誰もが明確かつ謙虚に責任を果たすべきだ。今苦しんでいるのはサッカーだけではない。セネガルのイメージも傷ついている」と付け加えた。

最後に彼は警告した。「このままではサッカーは前進どころか後退する。関係者に言いたい。ライオンは倒れても必ず立ち上がる」