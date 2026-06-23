2026年ワールドカップグループステージ第2戦で、セネガル代表はノルウェーに2-3で敗れた。試合後、主将カリドゥ・クレイバリーは「ティランガのライオンズ」の敗北の責任は自分にあると語った。

試合中の守備のミスから最も批判された一人だが、期待通りのパフォーマンスができなかったと認めた。

セネガル代表の主将は、現地メディア「SeneNews」の取材に「チャンスをいくつか逃した。最高レベルのサッカーは細部で決まり、ミスの少ないチームが勝つ」と語った。

さらに「今日は多くのミスを犯した。とても残念だ。ワールドカップでこうやって負けるのは本当に辛い。このような試合ではミスをする余裕がない」と語った。

セネガルは初戦フランス戦に1-3で敗れ、2連敗。最終戦を前に勝ち点0となり、決勝トーナメント進出は厳しくなった。

それでも後半、チームメイトの反応は素晴らしく、諦めなかった点を強調した。

「精神面ではよく対応し、巻き返そうという意欲もあった。一部エネルギーを取り戻したが、結果につながらなかった」と語った。

また、後半に自身が交代した件についても言及。一部報道ではサディオ・マネら主力がコーチ陣に交代を要求したと伝えられ、国内では疑問の声も上がっていた。

代表には誰にも定位置は保証されていない。監督が交代を決断したのは、私が十分に貢献できていないと判断したからで、当然だ」と語った。

さらに、負傷が懸念されるGKエドゥアール・メンディについては「内側靭帯に違和感がある。検査結果で離脱期間がわかる」と説明した。

厳しい状況でも、主将は諦めない。

「まだ勝ち残れる可能性は残っている。全員がセネガルに帰ることにならないよう、最終戦で勝利し、最後まで戦う」と語った。

フランス、ノルウェーに連敗し批判を受ける中でも、最終戦のイラク戦で巻き返すと語り、話を締めくくった。

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