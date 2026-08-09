『デ・テレグラーフ』が日曜、注目すべき発見をした。クラレンス・セードルフは2021年8月のコラムで、オランダ代表におけるルイス・ファン・ハールの就任について否定的な見解を示していた。元トップ選手のセードルフは現在、KNVBでテクニカル部門担当のコミッショナーを務めており、『デ・テレグラーフ』は、彼が『NRC』に記した5年前の言葉の中に、最近のファン・ハールに対する静かな拒絶の背景となり得る理由を見いだしている。

セードルフはそのコラムで「起業家、フィランソロピスト、ゲストスピーカー」と紹介されており、KNVB内での役職はなく、新たな代表監督の任命に関する発言権も当然持っていなかった。だが、今はまったく状況が違う。セードルフはゼネラルディレクターのマリアンネ・ファン・レーウェン、トップフットボール部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングとともに、ロナルド・クーマンの後任を選ぶ立場にある。

ファン・ハールは最近、4度目の代表監督就任に向けて扉を開いたが、何の返答もなかった。「それどころか、オランダサッカー界におけるファン・ハールの極めて大きな意味があるにもかかわらず、KNVBは彼に（断りの）電話を一本入れることすらしなかったと、土曜にノールトワイクで行われたファン・ハールの75歳の誕生日パーティーで伝えられた」と、『デ・テレグラーフ』は記している。

「それは理解し難い。しかし、2021年8月6日に現在のKNVBテクニカル部門担当コミッショナー、クラレンス・セードルフが『NRC』に寄せたコラムを見れば、決して予想外ではない」。このコラムは、ファン・ハールがオランダ代表監督に3度目の就任を果たした2日後に掲載された。

「私をこの美しくも奇妙なサッカー界へと最初に送り出してくれた人物、ルイス・ファン・ハールについては、敬意を持って語るつもりだ」と、セードルフは書いていた。「3度目の代表監督職を受け入れたことで、彼は明らかに自ら身を引くことをしなかった。2014年の3位では彼にとって十分ではなかったということであり、その点については敬意を抱いている」

「KNVBから外に出てくる新鮮なアイデアはあまりにも少ない。意思決定者たちの選択において、恐れが最大の助言者であることが明らかになっている。残念ながら、30年にわたるトップレベルのサッカーを経た今、私はサッカー界はあまりにも保守的だと平然と言える。勇気を示せば敗北につながることもある。だが、何の進歩も見られない選択を繰り返すことは、解決されるべき問題だと私は考えている」

「KNVBには信じられないほどの可能性があるが、どうやらどこかで行き詰まっている。刷新が必要な場面で出てくるのは古いものだし、力強い立場表明が必要な場面では（…）、プレッシャーの下で再びファン・ハールが選ばれ、しかもそれほど前ではない時期にオランダ代表でアシスタントとしても監督としても良い結果を残せなかったダニー・ブリントまで再び加わった」

『デ・テレグラーフ』は今、セードルフの5年前の言葉をもとにこう結論づけている。「2021年8月6日のコラムを手にすれば、ファン・ハールを選ぶことはセードルフの信頼性を損なうことになる。今わかっていることを踏まえれば、これが彼がライジハーを選ぶ、あるいはファン・レーウェンとデ・ヨングとともに帽子からウサギを取り出すような人選をする説明のように見える」

ファレンタイン・ドリーセンも金曜、『デ・テレグラーフ』のコラムで「KNVBの無能ども」について厳しく書いていた。「マリアンネ・ファン・レーウェン、ナイジェル・デ・ヨング、クラレンス・セードルフが近くオランダ代表の新監督を発表する際の、信頼性のない良いニュースショーは簡単に想像がつく」

「慎重さがスピードに優先され、この新しい人物とともに私たちは欧州王者になるという目標を実現できると考えている、というわけだ。なんという無能ぶりだ。これは2人のKNVBディレクターとフットボール・コミッショナーの機能不全を覆い隠す見せかけにすぎない」

「論理的で、有能で、受け入れ可能で、かつ就任可能な3人のオランダ人トップ候補のうち1人すら口説き落とせないなら失敗だ。ペーター・ボスはPSVでの誤ったスタートを生き延びようとしており、エリック・テン・ハフはFCトゥウェンテでテクニカル・ディレクターごっこをしていて、アルネ・スロットはイビサで調子づいている」

「KNVBの戦略は、ワールドカップ後の時代を対外的には脇に置いておくことだった。こうして、PSVとの契約が満了に向かっていたにもかかわらず、一度も接触すらなかったボスは最初から切り捨てられた。この意図的な妨害によって、ファン・レーウェン、デ・ヨング、セードルフの濡れた夢、すなわちU-21オランダ代表監督ミハエル・ライジハーをクーマンの後任に据えるという構想が生き延びた」と、ドリーセンは述べた。セードルフとデ・ヨングはすでにライジハーと詳しく話し合っている。