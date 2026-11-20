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「数週間ではなく数カ月」。セスク・ファブレガスはこの言葉で、コモのセンターフォワード、モイーズ・ケアンが新たに負った負傷からの復帰までにかかる期間を示した。元フィオレンティーナのケアンが長期離脱するなか、少なくとも1月まではドゥヴィカスが攻撃の重責を担うことになる。コモは次の移籍市場でこの状況に対処しなければならず、すでに新たに迎えるストライカーを検討している。

ケアンの代役として、コモの周辺で名前が挙がっているのは4人だ。イタリア人FWのケアンは昨夏、500万ユーロの有償レンタルでフィオレンティーナから加入。3000万ユーロに最大500万ユーロのボーナスを加えた買い取り義務が付いているが、来年まで離脱し、復帰は2027年に入ってしばらくしてからとなる。コモが代役として検討する4人は、カメージョ、スカマッカ、エスポージト、ヴァレラだ。

『コリエレ・デラ・セラ』によると、獲得候補の筆頭はジャンルカ・スカマッカとセルヒオ・カメージョだ。イタリア人のスカマッカはアタランタを離れる見通し。一方、ラージョ・バジェカーノに所属する2001年生まれのスペイン人、カメージョは以前からファブレガスが目を付けている選手だ。同監督はすでにラ・リーガから選手を獲得し、成果を上げている。

スカマッカの加入は、チャンピオンズリーグの登録メンバーに名を連ねられる点でもコモにとって好都合だ。ファブレガスのチームでは決して多くない、イタリアで育成された選手に割り当てられた枠の一つを埋められる。1999年生まれで、元ジェノア、サッスオーロのスカマッカには、コモが数カ月前にも関心を示していた。サッリが継続してクルストヴィッチを優先している状況も、コモは追い風にしたい考えだ。ローマ出身のスカマッカは移籍に前向きとされ、イタリア代表への復帰も見据えて環境を変え、再起を図りたいようだ。

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ただし、スカマッカは台頭中のほかの3人のFWとの競争を制さなければならない。その一人がカメージョだ。スピードと汎用性を備え、フィジカル面ではスカマッカに劣るものの、成長の余地はより大きい。ラージョのスターはすでに五輪でのスペインの優勝に決定的な役割を果たしており、今はさらなる飛躍への準備ができている。

同じく次のステップを見据えるのが、セバスティアーノ・エスポージトとグスタボ・ヴァレラだ。エスポージトはカリアリとの波乱含みの別れを経て、夏にサッスオーロへ加入した。サッスオーロでは継続してプレーしているが、最も有望な輝きを見せたのはイタリア代表でのこと。マンチーニ監督は彼をイタリア代表の先発に抜てきした。ビッグクラブへの移籍は時間の問題だ。

ケアンの新たな離脱により、コモは新たな獲得候補も探さなければならない。その一人になり得るのが、イタリアで最も存在感を示しているFW、ヴァレラだ。現在のセリエA得点王がモンツァにとどまるのも、あとわずかだろう。1月から6月の間に、ポルトガル人FWはより格の高いクラブへ移籍する見通しだ。多くのクラブが獲得を望んでいる。ユヴェントスからナポリ、インテル、そして将来の再売却益の20％を受け取る権利を保持するベンフィカまで。このリストには間もなく、ピッチ上と同様に移籍市場でもライバルが少ないことを示してきたコモが加わるかもしれない。