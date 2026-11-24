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コモが、1月の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドのFWジョシュア・ザークツィーを獲得する可能性が浮上した。セスク・ファブレガス監督率いるチームは、夏に加入したモイーズ・キーンが負傷の再発でさらに数カ月離脱する見込みとなり、攻撃陣の補強を検討している。

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キーンの負傷再発を受け、コモがザークツィーに関心

コモが、1月の移籍市場でザークツィーの獲得に関心を示すセリエAクラブの一つに加わった。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、コモはキーンの負傷再発による長期離脱を受け、攻撃陣の補強を検討している。

ファブレガス監督は週末、キーンが先週の練習中に患部の状態を悪化させ、 再び長期離脱する見込み だと認めた。同監督はストライカーの離脱期間について「あと数週間ではなく、数カ月」と述べ、クラブは前線の選択肢を見直すことになった。

脛骨の問題が再発、キーンは数カ月離脱へ

キーンはコモ加入前から続く脛骨の問題に数カ月にわたって悩まされている。今季序盤は痛みを抱えながらプレーしていたが、26歳のFWは繰り返し状態が悪化し、9月から10月にかけての代表ウィークでイタリア代表としてプレーして以降、試合に出場していない。

全体練習への復帰が近づいていた矢先、キーンは再びコンディションを悪化させ、手術が必要になる可能性も出てきた。当面の離脱が決まったことで、コモは移籍市場で「選択肢を探っている」ものの、マンチェスター・ユナイテッドとの正式な交渉は始まっていない。

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オールド・トラフォードで出場機会を得られないザークツィー

ザークツィーにとって、イタリア復帰は現状を打開する機会になり得る。2024年に移籍金4250万ユーロからの条件でボローニャからマンチェスター・ユナイテッドに加入して以来、苦しい時期を過ごしてきた。オランダ代表FWはチーム内での序列を下げ、2026-27シーズンはユナイテッドの公式戦で一度も先発していない。

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ザークツィーの出場はプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、EFLカップでの途中出場11試合、計231分にとどまる。前任のマイケル・キャリック監督の下では戦力構想から外れたとみられていたが、 新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノ 監督の下での将来は不透明だ。

セリエAのライバルクラブも動向を注視

冬の移籍市場を前に、ザークツィーの獲得可能性を探るイタリアのクラブはコモだけではない。ナポリも、ロレンツォ・ルッカが退団した場合のストライカー補強に備え、オランダ人FWの動向を注視していると報じられている。

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ザークツィーにはセリエAで実績があり、リーグ内のクラブから引き続き関心を集めている。コモとナポリに加え、イングランドで苦しい時期を過ごす間には、ユヴェントス、ローマ、ミランへの移籍も取り沙汰されてきた。