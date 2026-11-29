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コモが、マンチェスター・ユナイテッドで出場機会の限られるジョシュア・ザークツィーについて、1月の低コストな期限付き移籍での獲得に再び関心を示していると報じられた。セスク・ファブレガス監督は手薄になった攻撃陣の補強を望んでいる。コモはオランダ人FWの給与を分担する形を検討しているが、ナポリとユヴェントスとの激しい争奪戦が予想される。

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負傷者の発生で動かざるを得なくなったコモ

『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、モイーズ・キーンの長期離脱で冬の補強計画が狂ったコモは、ザークツィーに再び目を向けている。スポーツディレクターのカルラルベルト・ルディとミルワン・スワルソ会長は当初、1月の無謀な支出を否定し、補強するとしても低コストな期限付き移籍にとどめる方針を示していた。しかし、イタリア人FWが数カ月にわたって離脱し、中央で攻撃の軸を担える選手がアナスタシオス・ドゥヴィカスだけとなったため、クラブ首脳陣はリーグ戦と欧州での好調な戦いを維持すべく動く必要がある。

ファブレガス監督が評価するオランダ人FWの流動的なプレー

コモの獲得候補にはすでにラージョ・バジェカーノのセルヒオ・カメージョが含まれている 。6月に契約満了を迎える同選手の早期獲得には約1000万ユーロが必要とされる。セバスティアーノ・エスポジトも候補だが、その争奪戦では現在ナポリがリードしており、コモは以前からの獲得候補であるザークツィーに再び関心を向けている。

かつてボローニャでプレーしたザークツィーは、ファブレガス監督が高く評価する選手だ。同監督は10月21日、コモがシニガーリャでユナイテッドに4-1で大勝したチャンピオンズリーグの試合で、その能力を間近に見た。ライン間を「ジグザグ」に動く技術と巧みな連係プレーは、スペイン人指揮官の流動的なシステムに理想的とみられている。

期限付き移籍は全員の利益に

オールド・トラッフォードでザークツィーはおおむね控えにとどまってきた。最近になってマウリシオ・ポチェッティーノ監督の下で出場時間が増えたものの、土曜日に ブレントフォードに0-4で敗れた試合で先発した のも、ベンヤミン・シェシュコの欠場によるものだった。ザークツィーは再び主力としてプレーするため、セリエA復帰を強く望むだろう。

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ザークツィーは2029年まで契約を結び、年俸は手取りで約350万ユーロ（半年で175万ユーロ）。スワルソ会長の厳格な財政方針の下、コモが獲得できるのはユナイテッドが給与の一部を負担する場合に限られる。この移籍はユナイテッドの人件費を削減すると同時に、4250万ユーロを投じて獲得した選手が来夏に向けて市場価値を回復する機会にもなる。

1月には激しい争奪戦が待つ

冬の移籍市場が開けば、ザークツィーの獲得は容易ではない。コモには国内のライバルとの激しい競争が待っている。オランダ人FWの代理人側と強い関係を持つナポリは有力な競争相手だ。ユヴェントスも獲得争いに加わっており、今夜のコモ対ユヴェントス戦を前に、移籍を巡る動きも興味深い焦点となっている。