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コモは冬の移籍市場に向け、公にはしていない目標を追っている。スポーツディレクターのルディが水面下で動いているのだ。セスク・ファブレガスは医師にモイーズ・ケアンの離脱期間を尋ね、問題を大きく捉えないようにしているが、一方で代役探しは途切れることなく続いている。

モンツァのバレラを巡る接触に続き、ファブリツィオ・ロマーノによると、ここ数節でクラブが非常に高く評価する新たな候補が浮上している。ただ、その立場は最近変わった可能性がある。エマニュエル・エメガだ。

ケアンについて語るファブレガス：ユヴェントス戦を前に、セスク・ファブレガスはケアンの代役獲得の可能性を否定しなかった。ただし、その判断の責任を医師に負ってほしい考えだ。

「ケアンがどれくらい離脱するのか把握しなければならない。医師には離脱期間を正直に伝えてもらう必要がある。 何か手を打つ必要があるなら、そうする。だが、ケアンが早く戻ると考えるなら、このまま続ける。FWを2人望んだのは私だと言い、その責任を負う。出場機会のない3人目のFWを抱えるのは避けたい。イバン・アソンの時のように、本人に何と言えばいいか分からなくなる。モイーズが負傷したのは不運だった。責任は引き受けるし、いつかMFを6、7人並べて戦わなければならないなら、そうする」

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高額支出はしない：コモは不測の事態に備えたいが、何よりもイタリア人センターフォワードの代役確保に巨額を投じるつもりはない。年末から適用される財務フェアプレーの制約もすでに念頭にあり、1月に向けてはレンタル、または十分に低額で獲得できる選手だけを探している。

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エメガを巡り接触：このため、バレラ獲得の道は完全に閉ざされたと考えられる。モンツァがレンタルや安値での放出を望んでいないからだ。そこでファブリツィオ・ロマーノによると、エマニュエル・エメガを巡るチェルシーとの接触が活発化している。エメガは2023年にシュトゥルム・グラーツからストラスブールへ移籍。フランスのクラブがブルーコ・グループに属していることもあり、昨夏、2500万ユーロでチェルシーへ移った。

接触の背景には、2003年生まれのオランダ人選手が今季、ほとんどインパクトを残せていなかったことがある。しかし、状況は変わりつつある。

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変わった立場：太ももの負傷で長期間離脱し、シャビ・アロンソ監督率いるチームの多くの試合に出られなかったエメガだが、直近3試合で復帰すると、すぐに得意の得点を再び決め始めた。

チェルシーは3連敗を喫したものの、エメガはその3試合で3得点を記録。ノッティンガム・フォレストに2-3で敗れた試合では2得点を挙げ、チームに別の結果への望みを与えた。チェルシーでは今から1月までに多くのことが変わり得るが、エメガがこのペースで得点を続ければ、クラブが簡単に手放すとは考えにくい。