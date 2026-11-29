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5位のコモは日曜夜、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリアにユヴェントスを迎える。クラブ記録となるセリエAでの好スタートをさらに伸ばし、ルチアーノ・スパレッティ監督のチームとの5ポイント差を維持したいところだ。試合を前にチェスク・ファブレガス監督は、ユヴェントスをイタリアで最も歴史あるクラブの一つと称え、選手たちには「ほぼ完璧な試合」が必要だと語った。

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好調コモ、復調するユヴェントスを相手に記録更新へ

5位のコモは日曜20時45分、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリアでユヴェントスと対戦する。ホーム3連戦の最終戦で、UEFAチャンピオンズリーグのAEK戦で挙げた僅差の勝利と、先週末のセリエAでのカリアリ戦勝利に続く結果を狙う。

開幕からのリーグ戦12試合で26ポイントを獲得し、すでにクラブのトップリーグ記録を更新したチェスク・ファブレガス監督率いるチームは、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスに5ポイント差をつけている。ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグでオモニア・ニコシアを下し、コモ湖畔に乗り込む。

「勝ち点3を得るには、ほぼ完璧な試合が必要」

昨季、ユヴェントスにホームでもアウェーでも2-0で勝ったものの、ファブレガス監督はトリノの名門に深い敬意を示した。そのうえで、自分たちのスタイルを発揮し、ウォーミングアップの時点からホームの雰囲気を力に変える必要があると強調した。

「ユヴェントスは自信に満ちた時期にあり、多くのゴールを決め、守備でも非常に高いレベルのプレーを見せている。時には少し引いてミドルブロックを敷き、時には高い位置からプレスをかける。私たちはどちらの状況にも備えてきた。勝ち点3を得るには、ほぼ完璧な試合が必要だ」とファブレガス監督は語った。「今の私は個々の試合への準備よりも、私たちのプレーモデルやプレースタイルに重点を置いている。相手の分析は常に行うが、明日のピッチで何が起こるかは私たちにも大きく左右できると思う。自分たちの試合をするだけの強い意志が必要だ。スペインで育った私は、ユヴェントスを常にイタリアで最も歴史あるクラブの一つとして見ていた。コモがこうしたチームと対戦するとき、サポーターは私たちをさらに後押ししてくれる。明日はウォーミングアップの時点から、シニガーリアの最高の姿を見たい」

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ボール保持でリーグをリードするコモ、得点力の高いユヴェントスは負傷者を抱える

コモは平均ボール保持率（62％）、パス成功率（90％）、オープンプレーで10本以上のパスをつないだ回数（264回）でセリエA首位に立つ。攻撃をけん引するニコ・パスは、2024-25シーズンを前に加入して以来、全公式戦で25ゴール23アシストを記録。チームは1985年以来となるリーグ戦ホーム5試合連続の無失点を狙う。

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一方のユヴェントスは、全公式戦で16人がゴールを挙げ、直近2試合はいずれも4得点を記録している。ただ、スパレッティ監督は負傷中のケナン・ユルディズ、ケフラン・テュラム、マヌエル・ロカテッリ、カミル・グラバラ、ピエール・カルル、ニコ・ゴンサレスを欠いており、好調のニック・ヴォルテマーデとランダル・コロ・ムアニが前線を担う。

コモ湖畔での一戦、上位5位争いを左右する重要な試合に

コモが勝てば、セリエAのホーム戦で1980年以来となる4連勝を達成し、UEFAチャンピオンズリーグ出場権争いでユヴェントスとの差を8ポイントに広げる。

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ユヴェントスはトップリーグでコモの本拠地を訪れた過去15試合のうち8試合に勝利し、被ゴール期待値もリーグ最少の8.9を記録している。上位5位との差を縮めるには、勝ち点3の獲得が欠かせない。