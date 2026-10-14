コモ戦勝利にフェイエノールトの活躍選手が大興奮「とにかく最高の気分だ！」

ギヴァイロ・リードは、フェイエノールトがコモに3-2で勝利したことに大いに満足している。後半にキャプテンマークを巻いた20歳の右サイドバックは、「最高の気分」だと語った。「観客を巻き込めば、デ・カイプではもう誰にも止められないんだ」

「間違いなく、また魔法のような夜だった」。リードはジッゴ・スポルトのカメラに向かって語った。「僕たちにとって良い試合だったと思う。ファンも……。とにかく最高の気分だよ！ 言葉が見つからないくらい、本当にうれしい」

「序盤はやるべきことをやっていたと思う。最初はなかなかプレスをかけられず、やり方をつかむまで少し時間が必要だった。でも最終的には対応できたし、ボールを持ったときのプレーもとても良かったと思う」

フェイエノールトは、かつてクラブが獲得を狙っていたアサネ・ディアオに先制を許した。その2分後、ジヴァイ・ゼヒールが強烈なシュートを決めて同点に追いつく。後半にはアニス・ハジ・ムサがゴールを決め、続いてロベルト・サンチェスのオウンゴールで3-1となった。

アディショナルタイムに生まれた、元FCユトレヒトのストライカー、タソス・ドゥヴィカスによるコモの2点目は、反撃には遅すぎた。「球際での競り合いが多かった」とリードは続けた。「観客を巻き込めば、デ・カイプではもう誰にも止められないんだ」

フェイエノールトは絶好調だ。FCバルセロナに5-1で敗れた後、コモ戦を含む次の4試合に勝利している。チャンピオンズリーグでも力を示していることにどんな意味があるかと問われ、リードは「多くを物語っている」と答えた。「僕たちは良い状態にあるし、気分もとてもいい。今はしっかり回復しないといけない。土曜日はもうすぐだからね」。フェイエノールトは土曜夜、テルスターとのアウェー戦に臨む。

「調子はいい。体の状態は昨季よりずっと良い。それをピッチでも生かせているし、とてもうれしい」とリードは語った。リードはルチアーノ・ヴァレンテが負傷で退いた後、キャプテンマークを託された。ヴァレンテの具体的な状態は、リードにも分からないという。



