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コモ対ユヴェントスは2026-27シーズンのセリエA第13節の注目カード。湖畔にあるシニガーリャで20時45分にキックオフを迎える。

少なくとも前評判では、両チームにとってチャンピオンズリーグ出場圏入りを懸けた直接対決だ。試合前の時点で、ホームのコモは勝ち点26でユヴェントスを上回るが、順位は5位。AEKアテネ戦での勝利はセスク・ファブレガス監督率いるチームに欧州で勢いをもたらし、好調を維持している。一方、勝ち点21のルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスも復調中だ。直近3試合で2勝1分けを記録し、オモニア戦の勝利で攻撃面に大きな自信を取り戻した。

コモ対ユヴェントス

得点者：なし

コモ対ユヴェントス：予想先発メンバーと試合情報



コモ対ユヴェントス



得点者：なし



コモ（4-2-3-1）：ビュテズ、コウト、チャロバー、ラモン、バジェ、ペローネ、ペローネ、ミラ、ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリナ、ドゥヴィカス。

監督：ファブレガス。



ユヴェントス（4-3-3）：ヴィカーリオ、チェリク、ブレーメル、ルクミ、カバル、マッケニー、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、コンセイソン、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ。

監督：スパレッティ。



主審：マリアーニ

警告：なし

退場：なし

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ゴールと主なプレー



0分 シニガーリャで20時45分にキックオフ



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