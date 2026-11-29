コモ対ユヴェントスは2026-27シーズンのセリエA第13節の注目カードだ。湖畔にあるシニガーリャで20時45分にキックオフを迎える。
少なくとも戦前の見立てでは、チャンピオンズリーグ出場圏を争う2チームによる直接対決だ。試合前の順位表では、ホームのコモが勝ち点26で上回るものの、順位は5位。コモは欧州でのAEKアテネ戦に勝利し、セスク・ファブレガス監督率いるチームは勢いに乗っている。一方、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスも復調傾向にある。勝ち点は21だが、直近3試合は2勝1分け。オモニア戦の勝利で、チームは攻撃面への大きな自信を取り戻した。
コモ対ユヴェントス
得点者：－
コモ対ユヴェントス：スタメンと試合データ
コモ対ユヴェントス
得点者：－
コモ（4-2-3-1）：ブテズ、コウト、ラモン、チャロバー、バジェ、ミジャ、ペローネ、ダ・クーニャ、パス、バトゥリナ、ドゥビカス。
控え：ヴィゴリート、サンチェス、ケンプ、カクレ、ディアオ、ドッセーナ、ラード、カイキ、ゴルダニーガ、リッチ、スモルチッチ、リベラーリ、アダイ、パパッチョーリ。
監督：セスク・ファブレガス
ユヴェントス（4-4-2）：ヴィカーリオ、カルル、ブレーメル、ルクミ、チェリク、マッケニー、サール、コープマイネルス、カンビアーゾ、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ。
控え：ネト、ピンソーリョ、ガッティ、ケリー、コンセイソン、ジェグロヴァ、ドウグラス・ルイス、ボガ、 アライベゴヴィッチ、 エカトル、ルガーニ、カバル。
監督： ルチアーノ・スパレッティ。
主審：マリアーニ
警告：－
退場：－
ゴールと主なプレー
0分 シニガーリャで20時45分にキックオフ
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