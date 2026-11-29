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コモ対ユヴェントスは今夜20時45分から湖畔で行われ、シーズンの行方を左右しかねない一戦だ。順位表を見れば（コノが勝ち点26で5位、ユヴェントスが勝ち点21で7位）、敗れた場合にとりわけ大きな痛手を負うのは、もちろんユヴェントスだ。木曜日のヨーロッパリーグでキプロスのオモニア・ニコシアに勝利した後、ルチアーノ・スパレッティ監督は明言した。「非常に重要な分岐点だ。相手のレベルを考えれば、極めて重要な試合になる」

10月28日のジェノア戦で壊滅的な敗戦を喫した後、ユヴェントスは11月に結果と内容の両面で前向きな答えを示した。ナポリ戦は2-0、AZ戦は2-1、フィオレンティーナ戦は2-2、ヴェネツィア戦は4-0、オモニア戦は4-1だった。だが、コモに敗れれば状況が再び急激に悪化し、今季途中であってもスパレッティ監督の地位が再び危うくなるのは明らかだ。実際、ユヴェントスがコモに敗れれば、チャンピオンズリーグ出場圏との差は、優勝争いは言うまでもなく、12月初めの時点で事実上取り返しがつかないものになる。その場合、クラブとユヴェントスの幹部には検討し、判断すべきことが出てくる。その際には、就任に意欲を示すアントニオ・コンテが控えていることも考慮しなければならない。かつて主将を務め、その後は監督として率いたチームについて、コンテは「一周して元に戻るため」と、メディアを通じて事実上監督就任に名乗りを上げている。

試合前日、スパレッティ監督は発言しなかった一方、ファブレガス監督は記者会見でスパレッティ監督の経験、才能、手腕を称えた。さらに現在の順位を差し引いても、コモとユヴェントスにはまだ格の差があると、若手選手の視点から語った。「若い選手はスポンジのようなものだ。コモは彼らのキャリアの頂点ではない。彼らはマンチェスター・シティやユヴェントスに行きたがっている」。客観的に見て、ファブレガス監督の見解に異論はない。ユヴェントスの129年の歴史は消せないからだ。だが、今、コモとユヴェントスの陣容を見れば、優れた若手を擁しているのはスワルソ会長のチームだ。ユヴェントスにはヤコボ・ラモンのようなDFがいるだろうか。アレックス・バジェのようなサイドバックは？ マキシモ・ペローネのようなMFは？ ニコ・パスやマルティ・バトゥリナのような攻撃的MFは？ ディアオのようなFWは？

コモ対ユヴェントスは、さまざまな対決を内包する一戦だ。ファブレガス対スパレッティ。コモの若手対ユヴェントスの若手。そして、長年にわたり同じ幹部と同じ監督の下、大きな入れ替えなく継続してきたコモのプロジェクトと、2020年以降、ほぼ毎年異なる幹部や監督が入れ替わってきたユヴェントスのプロジェクトの対決でもある。だからこそ今夜、ホームのコモにとって敗戦は痛手でも決定打にはならない一方、アウェーのユヴェントスにとっては、敗戦が早くもシーズンの終幕を意味するかもしれない。少なくともリーグ戦に関してはそうだろう。そして、おそらくスパレッティ監督のトリノでの日々についても。