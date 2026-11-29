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コモはスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスを3-0で下し、4位に浮上。ユヴェントスに8ポイント差をつけた。セスク・ファブレガス率いるチームは同カードのセリエAで3連勝を飾り、いずれも無失点。3試合の合計スコアは7-0となった。

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試合は開始5分で一変した 。ランダル・コロ・ムアニがアレックス・バジェに手を出して退場となったのだ。そこからコモはボール保持率75％を記録し、パス成功数はユヴェントスの195本に対して696本、シュート数は相手の6本に対して18本に達した。ただ、深く守る10人の相手を崩すのは別の話だった。コモの初得点は前半アディショナルタイムまで生まれず、3得点のうち2得点はセットプレーからだった。

コモの戦術的な布陣

ファブレガスは4-2-3-1を採用。中盤にはマキシモ・ペローネとルイス・ミジャを置き、その前にルーカス・ダ・クーニャ、ニコ・パス、マルティン・バトゥリナ、最前線にタソス・ドゥヴィカスを配置した。ユヴェントスが10人になると、コモはセンターバックから攻撃を組み立てた。ハコボ・ラモンとトレヴォ・チャロバーは試合の大半でハーフウェーライン付近に位置。ラモンは122回ボールに触れ、ピッチ上の誰よりも多い100本のパスを成功させた。チャロバーも82本中80本のパスを通している。ペローネは中盤の底にとどまって84本のパスを成功させ、両サイドバックは高い位置を取った。前半終了前にミジャとバジェを負傷で失っても、コモはこの形を維持した。

コモの攻撃が最も多く展開されたのは右サイドだ。右サイドバックのヤン・コウトは99回ボールに触れ、その前方でダ・クーニャが幅を取り、トップ下のパスは中央から右寄りに流れた。パスは5本のシュートを放ち、14分と38分にはグリエルモ・ヴィカーリオにセーブを強いた。一方、左サイドのバトゥリナが主なチャンスメーカーとなり、試合最多となる4度の決定機を演出した。

問題は、試合を支配しながら明確な得点機につなげられないことだった。ユヴェントスが自陣のペナルティーエリア内を固める中、コモは38本のクロスを入れたが、味方につながったのはわずか9本。対するユヴェントスは32回クリアした。中央を突破できず、コモは代わりに遠くからシュートを打った。前半のシュート11本中7本はペナルティーエリア外からで、ハーフタイム時点の期待得点（xG）は、10人のユヴェントスが0.57と、コモの0.53を上回っていた。

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ユヴェントスの戦術的な布陣

ユヴェントスはコロ・ムアニとニック・ヴォルテマーデを前線に置く3-5-2とされていた。しかし退場後の平均ポジションを見ると、4人ずつの2列が深い位置に並んでいる。最終ラインは右からピエール・カルル、ブレーメル、ジョン・ルクミ、ゼキ・チェリク。その前にウェストン・マッケニー、パペ・マタル・サール、テウン・コープマイネルス、アンドレア・カンビアーゾが並び、前線にはヴォルテマーデが1人で残った。中盤のラインが守備陣から大きく離れることはほとんどなく、ユヴェントスは32回のクリアに加え、16回のタックルと10回のインターセプトを記録した。

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前線に人数をかけられず、自陣から出るのはほぼ不可能だった。ユヴェントスはロングパスを42本蹴ったが、味方につながったのは15本だけで、全体のパス成功率も77％にとどまった。好機は主に左サイドから生まれた。前半の攻撃の45％が、コモのコウトが前に出ていた側で展開された。そして、この日最大のチャンスもそこから訪れる。33分、カンビアーゾがヴォルテマーデとのワンツーから相手を抜け出させたが、ヴォルテマーデはペナルティーエリア中央から放ったシュートを枠の外へ外した。xGが0.51のチャンスだった。

21分にコープマイネルスが放った強烈なシュートが、ユヴェントスにとってこの試合唯一の枠内シュートとなった。その後、ジャン・ビュテズが再び試されることはなかった。

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戦術的な駆け引き

コモにとって、ボールを保持するだけでは不十分だった。攻勢が最も強まったのは前半最後の15分間。負傷する直前のミジャに加え、ダ・クーニャ、コウト、ドゥヴィカス、パスがシュートを放ち、ヴィカーリオは前半だけで4度セーブした。それでも、ヴィカーリオを破るにはセットプレーが必要だった。45分、コモの右サイドでチェリクがダ・クーニャにファウル。前半アディショナルタイムにパスがFKをニアポストの内側へ曲げて決めた。ヴィカーリオはボールに手を当てたものの、すでにラインを越えていた。

そこからはセットプレーが勝負を決めた。コモのCKはユヴェントスの3本に対して11本で、そのうち8本は後半に獲得。後半のxG0.82のうち0.71はセットプレーから生まれ、流れの中からはわずか0.10だった。2点目は63分、カルルがこの試合4度目のCKを与えた場面から生まれた。ダ・クーニャが蹴ったボールはペナルティーエリアの縁へクリアされたが、サムエレ・リッチのシュートがサールに当たり、ドゥヴィカスが近距離から押し込んだ。この得点機のxGは0.61だった。

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80分の3点目は、この試合では珍しい、流れの中から生まれた質の高いプレーだった。パスが頭で落としたボールをドゥヴィカスが受け、ゴール下隅へ決めた。この得点機のxGはわずか0.04だった。

試合中の修正

先に交代を余儀なくされたのはファブレガスだった。35分に負傷したミジャに代わってリッチが入り、ペローネの隣に収まった。さらに1分後には、同じく負傷したバジェに代わり、カイキが左サイドバックに入った。だが、いずれの交代もコモの攻撃のリズムを損なわなかった。カイキは前に出て正確なクロスを3本供給し、ユヴェントスのペナルティーエリア内で8回ボールに触れた。リッチはCKを4本蹴り、2点目につながるシュートも放った。70分にファブレガスが行った交代は同じ役割の選手同士を入れ替えるもので、チャロバーに代えてマルク・オリヴァー・ケンプフ、ダ・クーニャに代えてマッティア・リベラリを投入。その後、84分にはドゥヴィカスに代えてマッテオ・パパッチョーリを送り出した。コモの後半のボール保持率は78％だった。

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スパレッティが最初の交代に動いたのは70分。その時点でチームは0-2とリードされていた。中盤のサールに加え、カンビアーゾとヴォルテマーデを下げ、右にフランシスコ・コンセイソン、左にケリム・アライベゴヴィッチ、前線にジェフ・エカトルを投入した。幅とスピードを加えたことで、ユヴェントスは攻撃面でわずかに存在感を増した。アタッキングサードへの進入回数は前半の18回から後半は21回に増えたが、後半のシュート4本はすべて枠を外れた。コンセイソンのシュートは枠を越え、アライベゴヴィッチのシュートはブロックされた。81分にはカルルに代えてフアン・カバルが入った。

総括

コロ・ムアニの退場がその後の展開を決定づけた。それでもコモは深く守る相手を崩す必要があり、最初の45分間は苦しんだ。センターバックとペローネがパスを回し続け、バトゥリナがチャンスをつくったが、勝負を決めたのはセットプレーだった。一方のユヴェントスは、10人で戦った85分以上の間に真の脅威を与えたのは一度だけ。スパレッティが変更に動いたのは、勝負がほぼ決してからだった。ファブレガスとのリーグ戦3試合は、いずれもコモの勝利。コモが計7得点を奪い、ユヴェントスは無得点に終わっている。