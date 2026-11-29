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コモ対ユヴェントスは、2026-27シーズンのセリエA第13節の注目カードだ。湖畔にあるシニガーリャ・スタジアムで20時45分にキックオフを迎える。

少なくとも戦前の見立てでは、チャンピオンズリーグ出場圏内入りを争う2チームの直接対決だ。試合前、ホームのコモは勝ち点26で5位。欧州の舞台でAEKアテネに勝利し、セスク・ファブレガス監督率いるチームは勢いに乗っている。一方、勝ち点21のルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスも復調傾向にあり、直近3試合で2勝1分け。オモニア戦の勝利によって、攻撃面でも大きな自信を取り戻した。

コモ 1-0 ユヴェントス

得点者：45＋1分 ニコ・パス（コモ）

得点・主な場面



45＋1分 ゴール：ダ・クーニャが右サイドに開いていたカンビアーゾをかわし、FKを獲得。キッカーのニコ・パスはユヴェントス守備陣の意表を突くシュートを選び、成功させた。ヴィカーリオはボールをゴールからかき出したものの間に合わず、ゴールラインテクノロジーによってマリアーニ主審の腕の端末が振動。1-0の先制点が認められた。



38分 決定機：コモが再びエリア内からシュート。ヴィカーリオが左に飛んでニコ・パスの一撃を阻む。ただし、オフサイドでプレーは止まっていた。



36分 ファブレガス監督が2枚替え：ミラとバジェがともに身体に問題を抱え、ファブレガス監督は前半半ばに交代枠を2つ使うことを選択。バジェはコロ・ムアニの退場につながった場面でも警告を受けていた。2人に代わってリッチとカイキが入る。



34分 絶好機：ユヴェントスが見事なパスワークを見せ、エリア際でカンビアーゾとヴォルテマーデがワンツー。ブレーメン出身のFWはアウトサイドで浮き球を鮮やかに収め、飛び出してきたビュテズと一対一になる。GKの頭上を狙ったループシュートは、わずかに枠を越えた。



33分 決定機：コモが再び右サイドから攻め、エリア際のヤン・コウトがシュート。ドルトムントに所属していたコウトは鋭く強いグラウンダーの一撃を放つが、ヴィカーリオが落ち着いてセーブした。



20分 決定機：ユヴェントスが素早く縦へ攻める。マッケニーがペナルティーエリア際まで運び、切り返しでバジェを倒れ込ませて中央のコープマイネルスへパス。コープマイネルスは左足に持ち替えてシュートを放つが、ビュテズが倒れ込みながらキャッチした。



14分：ヴィカーリオがまたもセーブ。バトゥリナの落としを受け、相手に競られながらゴールエリア内で放ったニコ・パスのヘディングを防いだ。



5分 退場：ユヴェントスのカウンターを阻もうと、バジェがコロ・ムアニにつかみかかる。反応したフランス人FWは、コモのサイドバックの顔を開いた手で殴って振りほどいた。マリアーニ主審は見ていなかったが、副審が注意を促し、コロ・ムアニにレッドカード、スペイン人のバジェにイエローカードが提示された。



4分 決定機：ダ・クーニャがルクミのマークを外し、ファーサイドへ強烈なシュート。ヴィカーリオが反応して横っ跳びで防ぎ、CKに逃れた。



0分：シニガーリャ・スタジアムで20時45分にキックオフ。



試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら

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コモ対ユヴェントス：試合データ



コモ 1-0 ユヴェントス



得点者：45＋1分 ニコ・パス（C）



コモ（4-2-3-1）：ビュテズ；コウト、ラモン、チャロバー、バジェ（36分 カイキ）；ミラ（36分 リッチ）、ペローネ；ダ・クーニャ、パス、バトゥリナ；ドゥヴィカス。

控え：ヴィゴリート、サンチェス、ケンプフ、カクレ、ディアオ、ドッセーナ、ラード、ゴルダニガ、スモルチッチ、リベラリ、アッダイ、パパッチョーリ。

監督：セスク・ファブレガス



ユヴェントス（4-4-2）：ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ、チェリク；マッケニー、サール、コープマイネルス、カンビアーゾ；コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ。

控え：ネト、ピンソーリョ、ガッティ、ケリー、コンセイソン、ジェグロヴァ、ドウグラス・ルイス、ボガ、 アライベゴビッチ、 エカトール、ルガーニ、カバル。

監督： ルチアーノ・スパレッティ。



主審：マリアーニ

警告：バジェ（C）、ダ・クーニャ（C）

退場：コロ・ムアニ（J）