コモ対マンチェスター・ユナイテッドの戦術分析：パスが試合を操り、ファブレガスがキャリックを圧倒

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セスク・ファブレガスは優れたポジショナルプレーでマイケル・キャリックの守備の脆さを露呈させ、マンチェスター・ユナイテッドを4-1で圧倒する勝利を演出した。勝敗を分けたのはニコ・パスだ。連係を欠くユナイテッドの中盤と最終ラインの間で躍動した。

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このチャンピオンズリーグの一戦は、対照的な監督の戦術思想を浮き彫りにした。ボール保持を重視するポジショナルプレーを信奉するセスク・ファブレガス監督は、ハーフスペースを突き、アタッキングサードで数的優位をつくろうとした。狙いは明確だった。技術的な優位性を生かしてマンチェスター・ユナイテッドのプレスをかわし、相手のセンターバックを孤立させることだ。コモのボール保持率は54％、期待得点は1.97でユナイテッドの0.62の倍以上に達した。その優勢は、開始2分から狙い通りに遂行されたプランの直接的な結果だった。

高まる重圧に直面していたマイケル・キャリック監督は、素早い攻守の切り替えにつなげられるコンパクトな4-2-3-1を採用しようとした。しかし、リサンドロ・マルティネスやマーカス・ラッシュフォードら主力が欠場する深刻な負傷者続出に見舞われ、戦術プランは脆さを露呈した。ユナイテッドは縦に速く攻め、カウンターでエンベウモとクーニャのスピードを生かそうとしたが、コモの中盤の機動力に対応できなかった。その結果、組織が崩れ、キックオフから間もなくリードを許した。

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コモの戦術的布陣

ファブレガス監督が採用したのは、ボール保持時には3-2-5に近い形となる流動的な4-2-3-1だった。鍵を握ったのはサイドバックの役割だ。ヤン・コウトとアレックス・バジェが高い位置を取り、ユナイテッドの守備ラインを横に広げて、内側のレーンに大きなスペースをつくった。これにより、パスは真の「10番」として自由にプレーできた。チームの攻撃の中心となったパスは2得点1アシストを記録。ユナイテッドのユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスによる中盤のダブルボランチの間に位置取り、両選手を絶えず迷わせた。深い位置にとどまるべきか、パスに対応すべきか、判断できなかったのだ。

ホームチームがプレスを仕掛けるタイミングも巧みだった。コモは無闇に高い位置から追い回すのではなく、ミドルブロックを敷き、ユナイテッドがサイドバックへボールを出した瞬間に積極的なマンツーマンのプレスへと切り替えた。ブルーノ・フェルナンデスへのパスコースを遮ることで、ユナイテッドに成功率の低いロングボールを強い、ケンプフとラモンが難なく回収した。ビルドアップでは、マキシモ・ペローネがセンターバックの間に下り、ユナイテッドの第一プレッシャーラインに対して3対2の数的優位を形成。円滑にボールを前進させた。この布陣の有効性は、記録された5回のカウンターにも表れている。コモは攻守の切り替えで統制を欠いたユナイテッドを突破し、そのうち3回を得点につなげた。

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マンチェスター・ユナイテッドの戦術的布陣

ユナイテッドの4-2-3-1は相手の出方に応じて戦うためのものだったが、ファブレガス監督のシステムに対抗するうえで必要な守備の規律を欠いていた。ハリー・マグワイアとマタイス・デ・リフトには高い守備ラインを敷いた際に背後をカバーするスピードがないため、キャリック監督は両者に深い位置まで下がるよう指示した。しかし、中盤はそれに合わせて下がらず、ピッチ中央に「空白地帯」が生まれた。ティーレマンスとサントスは最終ラインの前を守れず、ボールより前に位置する場面も多かった。そのため、最終ラインの4人はドゥヴィカスのダイレクトな走り込みや、ハコボ・ラモンの後方からの攻撃参加に対して完全に無防備になった。

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攻撃面でも、ユナイテッドは組織的な形より個人の能力に頼りすぎた。ブルーノ・フェルナンデスはボールに触れるためだけに自陣まで下がることをたびたび強いられ、チームで最も危険なチャンスメーカーがアタッキングサードから離れてしまった。エンベウモとマテウス・クーニャは両サイドで孤立し、走りながらではなく、ゴールを背にしてボールを受けた。ユナイテッドは13本のシュートを放ったものの、多くは遠距離からの可能性の低い一撃か、強いプレッシャーを受けながらのものだった。質の高いカウンターは一度も生み出せなかった。アディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーが挙げた終盤の得点は、戦術面のあらゆる要素で相手に後れを取った試合において、記録上の慰めにすぎなかった。

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戦術上の駆け引き

勝敗を分けたのは、パスが使ったスペースだった。ファブレガス監督は、コビー・メイヌーを欠くユナイテッドの中盤に、生粋の守備的な軸となる選手がいないことを見抜いた。パスに右のハーフスペースへ絶えず流れるよう指示し、サントスを本来の位置から引き出した。サントスが対応に動くと、中央のレーンが空き、ルーカス・ダ・クーニャとドゥヴィカスが連係できるようになった。この戦術的なミスマッチこそ、コモが記録した期待得点1.97の主な要因だ。単にシュート数を増やしたのではなく、構造的な欠陥を突いて得点の可能性が高いチャンスをつくっていた。

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キャリック監督は守備ラインの高さを調整できず、ユナイテッドがボールを奪っても、相手ゴールまでの距離は攻め切るには長すぎた。ファブレガス監督はユナイテッドに中央からの攻撃を促すことで、戦術上の勝負を制した。自分たちにはボールを奪い返し、相手が背後に残したスペースを突ける技術的な確かさがあると分かっていたからだ。守備の明確な形を持たない相手の弱点を突く、見事な采配だった。

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試合中の修正

試合をコントロールできていないと判断したキャリック監督は、ハーフタイムに2人を交代。アンドレイ・サントスとマテウス・クーニャに代えて、アマド・ディアロとカルロス・バレバを投入した。バレバの投入はダブルボランチにフィジカル面の強さを加える狙いだったが、49分にドゥヴィカスがコモの2点目を決め、修正の効果はたちまち損なわれた。バレバは出場からわずか5分後に警告を受け、積極的にプレスをかけることも一層難しくなったため、この変更は失点を食い止めるうえでほとんど役に立たなかった。

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一方、ファブレガス監督はプレスの強度を保つために交代枠を使った。60分ごろにバトゥリナに代えてマクサンス・カクレを投入し、中盤に新たな運動量を加えることで、ユナイテッドに流れをつかませなかった。パスの得点でコモが3-0とすると、ファブレガス監督は試合を締めくくるために、より慎重な4-4-1-1へ移行。ドッセーナとスモルチッチを投入し、ペナルティーエリア内での高さを加えた。キャリック監督は66分、ブルーノ・フェルナンデスに代えてジョシュア・ザークツィーを投入し、実質的に4-4-2へ変更した。しかし、それによって中盤はさらに手薄となり、ラモンが前方へ駆け上がって76分に4点目を決めた。

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総括

結局、勝敗を決めたのはコモの優れたポジショニングの構造と、ハーフスペースを的確に突く攻撃だった。ファブレガス監督はパスの聡明なプレーを生かし、戦術面で方向性を見失い、身体的にも疲れが見えるマンチェスター・ユナイテッドを崩した。ユナイテッドは中盤と守備陣の間に生じた距離を埋められず、コモに容易に突破を許した。ザークツィーの終盤の得点でわずかに意地を見せたものの、この試合はファブレガス監督の洗練された攻撃の形が、負傷者を抱えて機能不全に陥ったキャリック監督のシステムを明確に上回った一戦だった。イタリアのチームは結束力、プレーの明確な意図、そして戦術的な規律のいずれでも勝っていた。