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セスク・ファブレガス監督は、コモがAEKアテネとのチャンピオンズリーグの一戦に臨むのを前に、期待の高まりを抑え、地に足をつけて自分たちの戦術を貫く必要があると強調した。火曜夜に勝利すれば、イタリアのクラブは欧州最高峰の大会で夢の決勝トーナメント進出へ大きく近づく。

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大舞台でも冷静さを保つ

コモは歴史的な快挙に迫っている。 チャンピオンズリーグの重要な一戦でAEKアテネを迎える 舞台はスタディオ・シニガーリアだ。コモの欧州での挑戦に期待が高まる一方、ファブレガス監督は選手たちが地に足をつけることを求めている。元アーセナル、チェルシーのMFはクラブの長期的なプロジェクトを重視し、一つの大会によってチーム全体の成長やピッチ上でのスタイルを見失うことはないとする。フィジカルが強く、試合を支配する力を持つ相手から結果を得るには、決定機を確実にものにしなければならないと強調した。

「我々は本命ではない。小さなクラブであり、まだどれほど成長できるかもよく分かっている。今ある敬意は自分たちで勝ち取ったものだが、これからも冷静に成長を続け、感情をコントロールしなければならない」とファブレガス監督は語った。TUTTOmercatoWEBが伝えている。

ファブレガス監督、単発の結果よりチームのスタイルを重視

スペイン人指揮官は、ギリシャから訪れるAEKアテネとの厳しい戦いに備えるよう選手たちに警告した。欧州の強豪とも渡り合えることをすでに示した相手を過小評価していない。欧州の舞台で示してきた力を挙げ、大会屈指のビッグクラブさえ苦しめる質があると指摘した。「AEKはレアル・マドリーのようなチームさえ苦しめた。フィジカルが強く、試合を支配する力があり、メンタリティーも強い。我々は非常に効率よくプレーしなければならない」とファブレガス監督は話した。

指揮官はマッシミリアーノ・アルヴィーニの戦術的アプローチとの共通点にも触れ、試合のスコアに関係なく自分たちの原則を捨てないと改めて強調した。何よりもチームのスタイルが重要であり、一つの結果で選手たちの実力は決まらないという。「負けたからといって駄目なチームになるわけではないし、勝ったからといって特別な存在になるわけでもない。苦しむ試合もあるだろうが、我々はプレーの仕方を変えない」と付け加えた。

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ドゥヴィカス、母国クラブとの感慨深い一戦へ

イタリアのクラブで前線を担うタソス・ドゥヴィカスは、現在チャンピオンズリーグの得点ランキングで首位に立つ。ギリシャ人ストライカーは、母国のクラブとの対戦がシニガーリアでの感慨深い夜になると認めた。今季目覚ましい活躍を見せるドゥヴィカスだが、自身の得点面での成功はチームメイトやスタッフのおかげでもあると、すぐに功績を分かち合った。

次の試合 COM UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 AEK 視聴する

「ギリシャのチームと対戦できるのは素晴らしい。特別で、とても感情が揺さぶられる試合になる。相手は堅実で、質が高く、非常にアグレッシブなチームだ。ファンの後押しは僕たちにとって重要になる。得点ランキングの首位にいるのは特別なことだが、スタッフとチームメイトのおかげでもある。選手としても人としても成長し続けたい」とFWは語った。

目の前の選手たちに集中

1月の移籍市場が近づく中、ファブレガス監督はクラブの欧州での成功を受け、さらなる補強に動く可能性があるかと問われた。しかし指揮官は憶測をすぐに退け、控える過密日程に全神経を集中すべきだと強調。冬季中断期間まで重要な試合がまだ7試合残っており、補強に気を取られる余裕はないと指摘した。「今はそれについて話す時ではない。中断までまだ7試合ある」と述べた。