コモの宝石：ニコ・パスとセリエAにおける技術的芸術性の復活

「華のある選手」といえば、ニコ・パズをすぐに思い浮かべる人はどれくらいいるだろうか？

多くの人が、当然ながらライアン・シェルキ、ラミネ・ヤマル、マイケル・オリゼ、デジレ・ドゥエ、ヴィニシウス・ジュニオール、あるいはコール・パーマーの名前を挙げるだろう。長年にわたり、ますます構造化され、システム主導型のサッカーが続いてきたが、ついに「芸術家」のような選手たちが戻ってきた。彼らは、私たちがなぜこのゲームに恋をしたのかを思い出させてくれる存在だ。

この変化は偶然ではない。アグレッシブなマンツーマン・マークやハイプレス戦術の台頭により、攻撃プレーに求められる要素は変化した。こうした守備体制を突破するには、練習を重ねた連携や数的優位よりも、個人の卓越したテクニックが求められることが多い。その結果、技術的な質は単なる美学ではなく、必要不可欠なものとなる段階に入っている。

この新世代をさらに魅力的にしているのは、彼らが独創性と結果の両方を兼ね備えている点だ。創造性はもはや効率性から切り離されたものではなくなった。

ニコ・パスは過去2年間、ほとんど注目されることなく過ごしてきたが、今シーズンは大きな飛躍を遂げた。コモの躍進に重要な役割を果たし、セリエAで最も注目すべき選手の一人として頭角を現している。





ニコ・パス 2025-26シーズン：華麗なプレーと結果

今シーズン、コモが示した数々の素晴らしいパフォーマンスの多くは、ニコ・パスが試合を支配したことが原動力となっている。特に序盤のラツィオ戦での活躍は際立っていた。彼は個人技の妙で先制点をアシストし、さらにフリーキックを決めて勝利を決定づけた。このパフォーマンスは、彼の今シーズンの基調を即座に決定づけるものとなった。

彼の攻撃アクションマップは、その影響力をはっきりと示している。

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ニコ・パスの2025-26シーズンにおける現在の攻撃的アクション

その活動量だけでも際立っているが、さらに重要なのは、彼が真の自由を与えられていることを示している点だ。パズは特定のゾーンに縛られていない。彼は最終ライン付近の全域でプレーしているが、右ハーフスペースに流れ込む傾向が明確に見られ、そこで連携し、ドリブルで突破し、シュートを放つことができる。

オープンプレーでの10ゴール、6アシストという数字は、成長途上の選手、とりわけ欧州カップ戦出場権を争うチームにおいて、エリート級の成果だ。これは単なる華麗さではなく、結果としての成果である。

しかし、その表面の下には興味深い疑問が潜んでいる。パズは現在、xGを上回る成績を残しており、これは恒常性に関する常套的な疑問を提起する。これは単なる好調な時期なのか、それとも真のシュート能力を反映しているのか？

シュートの傾向にはいくつかの手がかりがある。彼は比較的多くのミドルシュートを放っており、これが成績のばらつきを拡大させる要因となり得るが、同時に質の高いチャンスにつながる攻撃の連鎖にも一貫して関与している。シュート数と、決定的な攻撃局面への関与度とのバランスは、これが単に持続不可能な得点力ではないことを示唆している。

さらに重要なのは、彼が頻繁に、かつ意図を持って撮影している点であり、これは通常、長期的な成果にとって良い兆候と言える。

パズが特に魅力的なのは、こうした得点能力に独自のスタイルを兼ね備えている点だ。彼は単に効率的であるだけでなく、表現力豊かでもある。

多くの点で、彼はセリエAの過去の時代を彷彿とさせる。あの時代、トップクラスのチームは技術に長けた「10番」を中心に構築されていた。彼らは厳格なポジションの制約ではなく、創造的な役割を任されていたのだ。

しかし、3バックシステムの台頭と伝統的な中央のプレイメーカーの衰退に伴い、そのようなタイプの選手は徐々に姿を消していった。パウロ・ディバラはリーグにおける最後の顕著な例の一つだったと言えるが、戦術構造の進化の中で、彼でさえその役割を維持することが難しくなっていた。

しかし、パズは、このタイプの選手にまだ居場所があるかもしれないと示唆している。それは単なる贅沢品としてではなく、現代の守備システムに対する機能的な解決策としてである。

類似の選手

ニコ・パスの特徴をより深く理解するため、私は彼のWyscoutデータを分析し、主要5リーグから類似する選手を特定した。選定基準は単純だった。23歳未満、左利き、そして攻撃的な創造的役割を担っていること。

その結果、非常に興味深いグループが浮かび上がった。

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トップリーグにおける、類似したプロフィールを持つ23歳以下の左利き選手

アルダ・ギュレル、コール・パーマー、マティアス・スーレ、ラミン・ヤマル、マグネス・アクリウシェといった名前がすぐに目につく。彼らの置かれた状況は異なるものの、パズと共通する重要な特徴を持っている。それは、確かな技術力、創造性を発揮する責任感、そして独創性と結果を出す能力を兼ね備えている点だ。

このグループの才能の高さが際立っている。これらは単なるスタイルの類似点にとどまらず、彼らは現在、欧州サッカー界で最も注目すべき若手アタッカーたちの一人である。

ギュレルは抑制の効いた創造性を体現しており、洗練された技術的基盤を武器にライン間を自在に駆け回る。パーマーは効率性と即興性を融合させ、すでにそのプレーをトップレベルの実績へと結びつけている。スーレは縦への突破力を持ち、特にトランジション局面において強い攻撃意欲を見せる。ヤマルは、予測不可能性と的確な判断力を兼ね備え、その年齢にしてすでに期待値の枠を塗り替えている。一方、アクリウシュはかねてよりリーグ・アンで最も優雅な創造者の一人として知られ、狭いスペースでも常に確実にプレーを展開している。





では、ニコ・パスはこのグループの中でどのような位置づけになるのだろうか？

彼を他とわずかに一線を画しているのは、自由度と関与度のバランスにある。より定型化された役割や広いポジションでプレーする選手たちと比べると、パズはよりピッチの至る所に存在感を示している。彼のアクションマップは、孤立したエリアでチャンスを待つ選手というよりは、常に攻撃の連鎖に積極的に関与している選手像を映し出している。

実績の面では、彼はすでにトップクラスだ。プレースタイルのインパクトという点でも、彼はこのレベルにふさわしい。

問題は、彼がこのグループに適合するかどうかというよりも、すでに欧州で最も確立された若手スターたちが名を連ねるこのグループの中で、彼のポテンシャルの限界がどこまであるかという点にある。

結論

ニコ・パスの成長曲線は加速している。代表初ゴールは、彼が着実に評価と責任感を高めている証であり、次期ワールドカップ代表入りも、もはや遠い夢ではなく現実的な目標として感じられるようになった。さらに「シーズン最優秀若手選手賞」や数々の「月間最優秀選手賞」の受賞が加われば、その存在感を無視することは難しくなる。

数字や栄誉を超えたところに、もっと単純な真実がある。パズは、セリエAにおいて「積極的に観たい」と思わせる数少ない選手の一人だ。それは単に効率性のためだけでなく、そのプレーの表現力のためでもある。組織力とコントロールが重視されるリーグにおいて、彼は成果を犠牲にすることなく、予測不可能性をもたらしている。

そのバランスこそが、彼の次のステップをこれほど重要にしているのだ。

レアル・マドリードへの移籍の可能性はますます高まっているが、そこには正当な疑問もつきまとう。マドリードにはすでに同様の創造的なポジションでプレーする選手がおり、そのポジションを巡る競争は熾烈だ。リスクは選手の質ではなく、環境にある。これまでに、同様の状況下で、特に出場時間が安定しない場合、才能ある選手が継続的な出場機会を得られずに苦戦する例を目にしてきた。

純粋に育成の観点から見れば、彼がチームの中心として確固たる役割を保証されているセリエAに残留する方が、技術の洗練と持続的な成長への明確な道筋となる可能性がある。今後1、2シーズン、チームの要としてプレーすることで、彼は有望な才能から、完成された攻撃のリーダーへと成長するだろう。

同時に、トップクラスの選手は最終的にトップクラスの環境へと引き寄せられるものだ。適切にマネジメントされれば、マドリードへの移籍は彼のポテンシャルの限界を押し上げ、より高い戦術的・技術的要件にさらされ、ピッチ上でも市場価値においても長期的な価値を高めることになるだろう。

明らかなのは、ニコ・パスはもはや注目すべき有望株ではないということだ。彼はすでに結果を残し、試合に影響を与え、技術と判断力の両方で試合の流れを左右できるレベルの選手となっている。

残された唯一の疑問は、彼が頂点に到達するかどうかではなく、どれほど早く到達するか、そしてどの環境を選んでそれを成し遂げるかということだ。







