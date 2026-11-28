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マッティア・リベラーリが過去、現在、そして未来について語った。

コモの攻撃的MFで、2007年生まれの元ミラン選手は、土曜日に『ガゼッタ・デロ・スポルト』とともに店頭に並ぶ週刊誌『SportWeek』にこう語った。「イタリアA代表に初めて招集されたとき？ PlayStationでFC 27をプレーしていたんだ。自分の選手カードを試すためにね。『ようやく』と言ったほうがいいかな。それまでの数カ月は試合や遠征があって、時間を見つけられることがほとんどなかった。自分のキャラクターで何点か決めたけど、あまり強くなかった。進化させたら、良くなってきているよ」

「チームのチャットで、カクレが書いたメッセージを見たんだ。『すごいぞ、マッティ！』って。WhatsAppを開いたら、みんながお祝いしてくれていた。それからインスタグラムを開くと、最初に出てきた投稿が、マンチーニが招集選手の名前を読み上げる動画だった。そこに僕の名前もあった。最初に電話したのは両親だよ。両親は僕のことをよく知っている。自分の気持ちを100％表に出すタイプじゃないからね。実際、うれしそうに見えなかったらしくて、『うれしいの？ うれしくないの？』と聞かれた。待ちきれなかったけど、僕はとても現実的なタイプなんだ。そこへ行って、その経験をしたかった。それだけ。実際に行く前から、あまり喜ぶことはできないんだ」

「コヴェルチャーノでは不思議な感じだった。年代別代表で行ったことはあったけど、A代表では本当にまったく違う。感じる重みが違うんだ。それに新しいチームメイトには、マンチェスター・シティやアーセナル、インテルでプレーする選手がいる。カラフィオーリとは前から知り合いで、助けてくれた。ピッチではドンナルンマ、それにガッティも、しっかり集中させてくれる人だ。あとはボヌッチと、以前に指導を受けたボッリーニもね」

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「マンチーニから特別なことは言われていない。サッカーの面では動き方を二つか三つ教わったくらいで、あとは歓迎してくれて、落ち着いているようにと言われた」

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「チッセと何を話したかって？ サッカーは何が起こるか分からない。短い間にすべてが起こる。一生くらい時間がたったように感じるけど、実際にはまだ1年しかたっていない。特におかしかったのは記者会見だよ。ついこの間までカタンザーロのロッカールームで一緒だったからね」

「セリエBでは、最初は簡単じゃなかった。家を離れるのは初めてで、ミランのような環境から来た。プリマヴェーラとセリエBの違いを過小評価する若い選手は多い。監督やディレクター、スタッフがとても助けてくれた。最初の数カ月は筋肉をつけるためにジムで過ごし、試合には出ていなかった。落ち着くように言われていたけど、つらかったよ。でも、最初の成果が見えてくると、これが正しい道だと分かる。どれだけ努力し、打ち込むかは、いつだって自分次第だ。筋肉が7キロ増えたけど、まだもっとつけないといけない。プレーすると違いを強く感じる。特に相手選手との競り合いでね。だからといって、今の僕がボディービルダーというわけじゃないけどね」

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「ミランが僕を放出したこと？ 正直、ミラン側の理由は分からなかった。カタンザーロでは、それまで以上に自分を問い直す必要があった。それは自分自身を見つめ、知るうえでとても役立った。昨夏、ミランが関心を寄せてくれたのは光栄だった。クラブの幹部など、重要な立場の人たちからもメッセージをもらった。でも、代理人のアレッサンドロ・ルッチとともに、徐々に成長するため、最初からコモへ行くことを選んでいた。すでに決めていたんだ。迷いはまったくなく、1000％自分で決めた。この数年で、決断は自分自身で下さなければならないと分かった。もちろん助言をもらうことはできる。でも、最後に決めるのは自分でなければいけない」

「ファブレガスとは話したけど、多くを語る必要はなかった。チームとプレースタイルを見るだけで十分だったんだ。自分の特徴に合っていると思う。コモは若いチームで、謙虚だけど野心を持ち、みんなしっかりしている。だから街の人たちもチームに愛着を持つようになっているんだ」

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「ニコ・パスにはフィジカルの強さで驚かされた。体格の面でも本当にすごい。想像していなかったよ。それに取り組む姿勢や謙虚さ、守備面もね」

「バトゥリーナはメンタル面がものすごく強い。自信があって、ちょうどいいくらいに傲慢なんだ」

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「キャリアの残りを一緒にプレーするチームメイトを選ぶなら？ カクレだね。戦闘マシンみたいで、決して止まらない。彼に走ってもらって、僕がプレーするよ」

「イタリアの年代別代表を統括するマウリツィオ・ヴィシーディが、僕をイタリアサッカーで最もスペイン的な才能だと言ったって？ サッカーの面では、自分でもそう思う。ああいうサッカーの捉え方がとても好きなんだ。ここコモのプレースタイルもかなりスペイン的だよ。改善すべきことは山ほどある。自分のサッカーの能力をもっと自覚できるようになりたい」

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「オリーズと食事をするなら？ どんな状況でも、どうしてあんなに落ち着いていられるのか聞きたい。振る舞い方でも注目を集めているのに、集中を保っているからね」