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チェスク・ファブレガス監督は、コモがチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でAEKアテネと対戦する前日、記者会見で語った。「ミラン戦のアルヴィーニと同じように、自分の考えを貫く。もちろん、勝つために試合をうまく運ばなければならない時もある。だが、今やっている良いことをすべて変えるつもりはない。カリアリとの前節は誇りに思っている。新しいことがたくさんあった。代表チームから戻った選手たちがいて、友人と対戦した。ダ・クーニャはパスに代わってトップ下でプレーしたが、あまり経験のないポジションだった。リッチとリベラーリは先発して良いプレーを見せ、途中出場のラードも良かった。こうしたことから、チームがしっかりしていて、何をどうやりたいのか分かっていると実感できる」

スペイン人指揮官は続けた。「私は安定感を持ち、難しくてもすべてをコントロールできる状態が好きだ。今日もアルヴィーニは素晴らしい監督だという声を聞き続けたい。それこそがアイデンティティーであり、勇気だ。たとえ5-1で負けたとしてもだ。負ければ無能、勝てば天才と言われる。バランスが必要だ。もちろんサッカーは変わっている。審判がより多く笛を吹き、ピッチに倒れたままの選手が減ったことも、その一因だ。あの戦術はもう通用しない。イタリアのリーグにとって前向きな変化で、欧州で最も魅力的なリーグの一つになりつつある」

さらに、こう語った。「私たちにとっては何も変わらない。自分たちが何者かをよく分かっている小さなクラブだ。モッツァーテには素晴らしい雰囲気があり、自分たちの強みも弱みも分かっている。人々が何を言うかはコントロールできない。私たちはもっと強くなり、感情をコントロールしなければならない。選手たちについて語られることがずっと増えた。それは彼らの成長にも役立つ。トップになりたいなら、それにも対処できなければならない。すべてはまだ始まったばかりだ。到達点ではなく、そこまでの道のりを考えている」

コウトについては「そのポジションでもプレーできるから獲得した。ジローナとドルトムントでもそうしていた。それも選択肢の一つだ。チームの状態は良く、メンバーは前節と同じだ。プリマヴェーラから何人かを加える。私たちは落ち着いているし、冷静に自分たちの道を進まなければならないと分かっている」

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対戦相手については「ギリシャのチームは強豪だ。レアルとシャフタールを苦しめた。フィジカルが強く、メンタリティーも素晴らしい。私たちは非常に効率良くプレーしなければならない」