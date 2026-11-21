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リオネル・メッシの母が、息子の代表引退後、アルゼンチン代表でその後を継ぐ存在としてニコ・パスを認めた。コモでプレーする才能豊かな司令塔は、象徴的な背番号10を受け継ぐ最有力候補となっている。

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アルゼンチン代表のバトンを次世代へ

メッシは最近、伝説的な代表キャリアに幕を下ろした 。感情が大きく揺さぶられる最後の親善試合、 10月7日のベナン戦 を終えてのことだ。その感動的な別れを受け、アルゼンチン代表を新時代へ導くのは誰かを巡る議論が、たちまち国中で巻き起こった。

その中でパスが、 象徴的な背番号10 を受け継ぐ圧倒的な最有力候補に浮上している。22歳の攻撃的MFを強く支持したのは、メッシに極めて近い人物だ。母のセリア・クッチティーニが、代表における息子の後継者にふさわしい存在として、この若きMFを自ら選んだ。

試合後に交わされた心に残る言葉

この話を明かしたのは、ニコの叔父ファビアン・パスだ。メッシの最後の出場直後にあった、心温まる対面について語った。ファビアンはアルゼンチンの『Radio La Red』で、そのやり取りを説明した。

「メッシにとって最後の試合の後、ニコはメッシの母親とばったり会った。彼女はとても感情的になっていた」と話し、こう続けた。「ニコによると、彼女は握手をしようと近づき、『あなたがアルゼンチン代表で息子の後継者よ』と言ったそうだ」

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大きな期待の中でも冷静に

サッカー界の象徴的な存在を引き継ぐ重圧は計り知れないが、パスは目の前のことに集中している。家族も、この若きスターが大きな賛辞に左右されることなく、選手として成長を続けると確信している。

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「ニコはとても落ち着いていて、謙虚な人間だ。自分がメッシの後継者だと思い上がることはない」と叔父は付け加えた。「メッシと知り合い、チームメイトになり、そばにいられただけでも、すでに大変なことだった」

パス自身も、期待に応えるだけの代表での実績を築き始めている。A代表での最初の16試合で、6ゴール2アシストを記録している。

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レアル・マドリーが来夏の復帰を計画

代表での将来に期待が高まる一方、パスはイタリアで飛躍のシーズンを送っている。今季はコモで、セリエAとチャンピオンズリーグを合わせた14試合に出場し、すでに6ゴール8アシストを記録。クラブでの目覚ましい活躍を、古巣も見逃していない。レアル・マドリーは来夏、このMFに対する 8000万ユーロの買い戻しオプションを行使する計画 だと報じられている。