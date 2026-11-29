共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

コモが週末のセリエA注目カードでユヴェントスに勝利した。「老貴婦人」はランダル・コロ・ムアニの退場により、試合のほぼ全てを10人で戦い、0－3で敗れた。スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャではニコ・パスとアナスタシオス・ドゥヴィカス（2得点）がゴールを決めた。

開始から5分もたたないうちに、コロ・ムアニは苛立ちを抑えられなくなった。アレックス・バジェにユニフォームを強く引っ張られたフランス人選手は、振り向きざまにスペイン人選手の顔面へ拳を叩き込んだ。

主審のマウリツィオ・マリアーニは執拗に引っ張ったバジェにイエローカードを提示し、コロ・ムアニには一発退場を命じた。それでもユヴェントスは、数的不利の中で長い時間、まずまずの戦いを見せた。

コモではバジェとルイス・ミジャが負傷。一方で、アンドレア・カンビアーゾのチップキックがゴール内ではなく、辛うじてゴールの上に落ちた場面では難を逃れた。

広告 広告

前半終了間際、ついにパスが先制点を挙げる。アルゼンチン人選手はフリーキックからクロスを上げず、直接ゴールへ強烈なシュートを放ち、GKグリエルモ・ヴィカーリオの意表を突いた。ヴィカーリオはシュートを防いだものの、ボールはすでにわずかにゴールラインを越えていた。スコアは1－0となった。

Related Topics

アディショナルタイムの得点により、コモは良い流れでハーフタイムを迎えた。セスク・ファブレガス監督率いるチームは後半にさらに調子を上げ、たびたびプレッシャーをかけた。

試合開始から1時間を少し過ぎたところで、ドゥヴィカスがリードを広げる。元ユトレヒトのストライカーは、サムエレ・リッチのシュートが方向を変えたところにうまく位置取り、ボールをゴールへ押し込んだ。

広告

終盤にはパスとドゥヴィカスのコンビが再び存在感を示した。パスは持ち前の優雅な動きで相手の頭上にボールを浮かせ、ヘディングでドゥヴィカスへつなぐ。ドゥヴィカスの見事なボレーはファーサイドの隅に飛び込み、3－0とした。

コモはセリエAで4位に浮上し、首位ラツィオとの勝ち点差は6となった。ユヴェントスは7位にとどまり、フロジノーネより下にいる。ただし、同じく不振にあえぐナポリは上回っている。ナポリはこの日、18位サッスオーロとのアウェー戦で0－0の引き分けに終わっていた。