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コモのセスク・ファブレガス監督は、水曜夜にチームがランスを9-1で圧倒したものの、無失点で終えられなかったことに不満を示した。セリエAからフランスに乗り込んだコモがゴールを量産するまで、欧州チャンピオンズカップまたはチャンピオンズリーグの歴史で、敵地で7得点を挙げたイタリアのクラブはなかった。

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イタリアからの遠征チームが歴史を塗り替える

コモは全公式戦6連勝を飾り、ファブレガスにとってチャンピオンズリーグで初のアウェー勝利を挙げた。ただ、後半に相手の一矢報いるゴールを許し、その喜びにはわずかに水を差された。フェイエノールトに敵地で2-3と敗れた試合を挟み、ホームではRBライプツィヒとマンチェスター・ユナイテッドにいずれも4-1で勝利。モイーズ・キーン、トレヴォ・チャロバー、アサネ・ディアオ、ヘスス・ロドリゲス、ジェイデン・アダイを欠きながらも、順位表の4位に浮上した。

大会得点王のタソス・ドゥヴィカスはハットトリックを達成し、欧州の舞台で出場した4試合すべてで得点。ニコ・パス、ルーカス・ダ・クーニャ、マルク・オリヴァー・ケンプフ、マッティア・リベラーリ、マルティン・バトゥリナ、そしてデビューを飾った18歳のマッテオ・パパッチョーリもゴールを決めた。

大勝後、指揮官は謙虚さを求める

リーグフェーズの折り返し時点で4位につけていることについて、ファブレガスは『Sky Sport Italia』に笑顔で語った。「我々にとって通算4試合目のチャンピオンズリーグでもある。だから、ここでは4が鍵となる数字だ」

「うれしいよ。これがフットボールで、すべてが我々の思い通りに進んだ。選手たちはよくやった。今は日曜日の非常に重要な試合に備えなければならない。代表活動による中断期間の合間に続く9試合のうち、最後の試合だ」

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歴史的な戦いを見せた若い選手たちに対し、浮かれないよう促したスペイン人指揮官は、こう続けた。「コモにとって、すべてのファンにとって、そしてキャリアを歩み始めたばかりの多くの選手たちにとって、素晴らしい夜だ。だが、地に足をつけ、謙虚に学び続けなければならない。これからすべてがうまくいくと思ってはいけない」

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「こうしたパフォーマンスを続けるために、努力を重ねなければならない」

守備のミスに元MFは不満

ほぼすべての得点を後方からの流れるようなパスワークで生み出し、序盤にはマクサンス・カケレに対するPK判定もVARによって取り消された。しかし、65分にCKからのボレーシュートで失点したコモは、欧州の舞台での初の無失点試合をまだ達成できていない。

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唯一の汚点を振り返り、ファブレガスは認めた。「失点には腹が立っている。3人を交代させた際に、守備のやり方を少し変えたからだ」

「しかも、決めたのはかつてのチームメイトだ。ルベン・アギラールとはモナコで一緒にプレーしたことがある。あんなゴールを決めるのは初めて見たよ、と彼に言ったんだ！ 正直、素晴らしいゴールだった」

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今週末は前年度王者と対戦

コモは今、国内での戦いに目を向けなければならない。代表活動による中断期間を前に、11月8日の日曜日にはセリエA第11節で、スクデットを保持するインテルの本拠地へ乗り込む。欧州の舞台では、AEKアテネをホームに迎え、レアル・ベティスとのアウェー戦に臨んでリーグフェーズを再開する。その後、ファブレガス率いるチームはパリ・サンジェルマンとの一戦を経て、1月27日にバルセロナへ遠征し、日程を締めくくる。